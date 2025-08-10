POLETJE JE NA VRHUNCU

Poletne vadbe za sanjsko postavo: kaj izbrati za hujšanje, mišice ali vzdržljivost

Poletje je kot nalašč za vadbo na prostem, a katera aktivnost je najbolj primerna za vaše cilje?
Fotografija: Za še boljše rezultate pa ne pozabite na ustrezno prehrano in zadosten počitek. FOTO: Getty Images
Za še boljše rezultate pa ne pozabite na ustrezno prehrano in zadosten počitek. FOTO: Getty Images

Janez Kušar
10.08.2025 ob 09:39
10.08.2025 ob 09:40
Janez Kušar
10.08.2025 ob 09:39
10.08.2025 ob 09:40

Želite izgubiti odvečne kilograme, pridobiti mišično maso ali izboljšati vzdržljivost? V tem članku predstavljamo najbolj učinkovite poletne vadbe za vsak cilj.

Hujšanje: skakanje, tek in intervalni trening

Če je vaš cilj hujšanje, so najboljši zavezniki:

Skakanje s kolebnico

Poceni, prenosljivo in zelo učinkovito. Že 10 minut skakanja pokuri približno toliko kalorij kot 30 minut hoje, kar omogoča hitro izgubo telesne maščobe.

Tek

Enostaven, dostopen in prijazen do sklepov, še posebej, če tečete po mehki podlagi v naravi. Tek je odličen način za kurjenje kalorij in izboljšanje srčno-žilne kondicije.

Intervalni trening visoke intenzivnosti (HIIT)

Kombinacija kratkih, intenzivnih vaj z obdobji počitka pospeši metabolizem in omogoča učinkovito kurjenje maščob tudi po vadbi.

Povečanje mišične mase: trening z utežmi in funkcionalne vaje

Za oblikovanje mišic so ključne naslednje vadbe:

Trening z utežmi

Vaje, kot so počepi, mrtvi dvigi in potiski s prsi, aktivirajo več mišičnih skupin hkrati in zagotavljajo največji napredek v pridobivanju mišične mase.

Funkcionalni trening

Vaje, ki posnemajo vsakodnevne gibe, izboljšujejo moč, gibljivost, ravnotežje in koordinacijo, kar pripomore k boljši telesni zmogljivosti.

Pilates

Poudarja moč jedra telesa, kar izboljša stabilnost, gibljivost in držo.

Izboljšanje vzdržljivosti: kolesarjenje, plavanje in dolg sprehod

Za krepitev vzdržljivosti priporočamo:

Kolesarjenje

Odlično za srčno-žilni sistem. Ena ura vožnje lahko porabi med 400 in 750 kalorij, odvisno od hitrosti in intenzivnosti.

Plavanje

Vadba, ki ne obremenjuje sklepov, aktivira zgornji in spodnji del telesa ter je izjemno učinkovita za izboljšanje vzdržljivosti.

Jajca – zakaj niso vsa enaka in katera izbrati za najboljšo hranilno vrednost

Dolg sprehod

Preprost in prijeten način za postopno izboljšanje vzdržljivosti, primeren za vse starostne skupine.

Nasveti za uspešno poletno vadbo

  • Kombinirajte vadbe
  • Združite kardio in trening moči za najboljše rezultate.
  • Bodite dosledni
  • Vadite vsaj trikrat na teden, da dosežete želene cilje.
  • Poslušajte svoje telo
  • Če občutite bolečine ali utrujenost, si privoščite počitek in regeneracijo.
  • Prilagodite vadbo ciljem in pripravljenosti

Izberite aktivnosti, ki ustrezajo vašemu telesnemu stanju in željam.

Poletje je idealen čas, da poskrbite za svoje telo. Ne glede na to, ali želite shujšati, pridobiti mišice ali izboljšati vzdržljivost, izberite vadbo, ki vas veseli, in uživajte v gibanju na svežem zraku! Za še boljše rezultate pa ne pozabite na ustrezno prehrano in zadosten počitek.

