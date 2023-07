8 prehranskih prednosti polente in kako jo uporabiti

Tradicionalno je bila polenta povezana z Italijo in se je uporabljala v različnih jedeh iz te dežele. Zdaj pa jo pogosto uživajo v mnogih delih sveta, tudi drugod po Evropi in ZDA.

Polenta je običajno narejena iz rumene koruze. Koruzo grobo zmeljejo v koruzni zdrob.

Pri finejšem mletju je polenta mehka, pri grobem pa čvrsta.

Po mletju koruzni zdrob prekuhamo v vodi, mleku ali juhi. Običajno je razmerje za kuhanje polente 4 skodelice tekočine na 1 skodelico koruznega zdroba. Po kuhanju ima konsistenco goste kaše.

Prednosti polente

1. Vir vlaknin in beljakovin

Polenta vsebuje tako beljakovine kot vlaknine, zato človeku daje občutek sitosti. Vlaknine so priporočljive tudi za pravilno delovanje prebavnega sistema, hranjenje zdravih črevesnih bakterij in preprečevanje zaprtja.

2. Polenta ne vsebuje glutena

Za ljudi, ki iščejo jedi brez glutena, je polenta dobra izbira. Številni viri vlaknin, kot so pšenica, kuskus in rž, vsebujejo gluten.

3. Bogat s kompleksnimi ogljikovimi hidrati

Polenta vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, ki zagotavljajo dolgotrajno energijo in pomagajo ohranjati stabilno raven sladkorja v krvi. Torte, piškoti in beli kruh so primeri enostavnih ogljikovih hidratov.

Kompleksni ogljikovi hidrati v polenti se razgrajujejo počasi, kar pomeni, da se prebavljajo dlje. To počasno sproščanje lahko ohranja stabilno raven sladkorja v krvi.

4. Vsebuje vitamin A

Čeprav ne vsebuje velikih količin vitaminov in mineralov, vsebuje polenta majhno količino vitamina A. Po podatkih Nacionalnega inštituta za zdravje je vitamin A nujen za pravilno delovanje ledvic, pljuč in srca.

5. Vir karotenoidov

Polenta vsebuje mleto koruzo, ki je dober vir karotenoidov. Karotenoidi naj bi zmanjšali tveganje za nekatere bolezni, kot so nekatere očesne bolezni in raki.

6. Nizka vsebnost maščob

Polenta ima naravno nizko vsebnost maščob in jo lahko uživate kot del prehrane, ki je zdrava za srce. Oseba, ki želi zmanjšati vnos nasičenih maščob, naj kuha polento z vodo, rastlinskim mlekom ali juho namesto z mlekom in se izogiba dodajanju sira ali masla.

7. Vsebuje bistvene minerale

Železo, magnezij in cink so bistveni minerali. Čeprav polenta ne zagotavlja velikih količin teh mineralov, vseeno štejejo za zdravo prehrano.

8. Nizka vsebnost kalorij

Polenta je nizkokalorična, podobno kot druge polnozrnate žitarice, ki jih kuhamo v tekočini. Zagotavlja približno 70 kalorij na 100 gramov kuhane porcije.

Hranljiva, nizkokalorična polnovredna hrana, kot je polenta, je lahko dobra izbira za ljudi, ki želijo shujšati ali ohraniti težo.