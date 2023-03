Poglejte, kako je videti, ko naenkrat štarta 15.800 smučarjev tekačev

Vasaloppet je najbolj znan smučarsko tekaški maraton na svetu. Letos je bila že 99-izvedba. Prva nedelja v marcu je rezervirana za 90 kilometrov dolg maraton s štartom v vasi Berga, blizu Salena in ciljem v mestu Morav, na Švedskem. To je najstarejša tekma v klasičnem smučarskem teku na svetu in je tudi najbolj masovna smučarsko tekaška prireditev na svetu, vendar je število omejeno na 15.800!

Maraton se imenuje po švedskem kralju Gustavu Ericssonu Vasi

Leta 1520 je mladi plemič Gustav Ericsson Vasa bežal pred vojaki Christiana II. , kralja Danske, Švedske in Norveške ( Kalmarska unija ). Velik del švedskega plemstva je bil v opoziciji s kraljem in ga je poimenoval Tiran Kristjan.

V želji, da bi utišal opozicijo, je Christian povabil švedsko aristokracijo na spravno zabavo v Stockholmu, vendar so jih, vključno z Gustavovimi starši, pobili v tako imenovanem stockholmskem krvavem pranju.

Gustav je pobegnil skozi Dalarno v strahu za svoje življenje, če bi ga odkrile kraljeve čete.

Štart letošnje Vase

Na zborovanju je govoril z moškimi iz Mora in jih poskušal prepričati, naj začnejo upor proti kralju Christianu.

Moški se niso hoteli pridružiti uporu in Gustav je odšel na zahod, proti Norveški, da bi poiskal zatočišče. Vendar so si možje v Mora premislili, ko so slišali, da so se danski vladarji odločili povišati davke, in so se zdaj želeli pridružiti uporu z Gustavom kot vodjo.

6. junija 1523 je bil Gustav Vasa okronan za švedskega kralja, potem ko je premagal danskega kralja Christiana in razpustil Kalmarsko unijo. Od tega dne je Švedska neodvisna država.

Medtem ko je Gustav tek na smučeh iz Mora v Salen, danes, sodobna tekma Vasalopet poteka v nasprotni smeri in se konča v Mori.

Letošnja zmagovalca

Po desetih norveških moških zmagah v Vasaloppetu je na 99. dirki končno spet zmagal Šved Emil Persson, ki je ciljno črto prečkal tik pred Norvežanom Andreasom Nygaardom in Kasperjem Stadaasom. V ženski konkurenci je zmagala Norvežanka, Emilie Fleten, ki je osvojila svojo prvo zmago v klasičnih smučarski disciplini. Drugouvrščena je bila Silje Öyre Slind, tretja pa Ida Dahl.

Na štartu je bilo tudi 15 tekačev iz Slovenije.

Rezultati Vasaloppet 2023, moški

1 Emil Persson, (ŠVED), Lager 157 Ski Team, 3.37.43

2 Andreas Nygaard, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.43

3 Kasper Stadaas, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.44

4 Petter Stakston, (NOR) Team Aker Daehlie, 3.37.45

5 Johan Hoel, (NOR) Team Ragde Charge, 3.37.49

Letošnja zmagovalca Emil Persson in Emilie Fleten. FOTO: Vasaloppet.se

Vasaloppet 2023, ženske

1 Emilie Fleten, (NOR) Team Ramudden, 4.04.08

2 Silje Öyre Slind, (NOR) Team Aker Daehlie, 4.06.41

3 Ida Dahl, (SWE) Team Engcon, 4.08.08

4 Magni Smedås, (NOR) Team Eksjöhus, 4.09.21

5 Astrid Öyre Slind, (NOR) Team Aker Daehlie, 4.11.22