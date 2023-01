Poglejte, kaj se dogaja v Blejskem jezeru (temperatura vode je 4 stopinje)

Bled, oziroma družina Farčnik (Si Events), je že tretjič vzorna gostiteljica. Tokrat 13. svetovnega prvenstva v zimskem plavanju v, s cvetočimi rdečimi algami, ponekod dekorirani, 4.6-stopinje Celzija topli vodi Blejskega jezera.

Do konca tedna se bo vse dogajalo in zgodilo med veslaškimi pomoli Olimpijskega regatnega centra v Mali Zaki, ki jih je organizator spremenil v začasni, 25-metrski odprti plavalni jezerski bazen.

Blizu 400 udeležencev, v 11 plavalnih disciplinah se je, odvisno od posameznikov, s plačili plavalnine odločilo, kolikokrat bodo šli v, za nekatere pretoplo jezero, po več zdravja in kolajne.

Med plavalci je še najmanj Slovencev, danes je na tretjo zmagovalno stopničko prišel le Slavko Mežek, letnik 1956, iz skupine Zimski plavalci Fornače. Po zmagovalno kolajno pa ni prišel 36-letni Luka Turk. Pred tremi leti je na tem prvenstvu na Bledu sedemkrat plaval in odnesel domov prav toliko medalj. Tudi danes je prepričljivo zmagal, a je očitno plaval zunaj konkurence.

»Saj ne plavam, se le namakam. Lepo je, da je pozimi povsod dovolj mrzle vode. Jaz to počnem zavestno in za zdravje,« je dejal in šel v eno od finskih savn, ki so sestavni del ponudbe za udeležence.

Zagotovo bo do konca tedna zbrala največ všečkov, na različnih družabnih omrežjih, družina 53-letnega Davaadorja Shagdarsuren z ženo in desetletno hčerko, ki je tudi prijavljena za plavanje v Blejskem jezeru.

Mongolska družina iz Ulan Batorja, Davaador je predsednik tamkajšnje plavalne zveze za zimska plavanja, nosi originalna, krznena pokrivala. Zagotovo jih v mestu, kjer živi večina, še vedno nomadskega mongolskega ljudstva, na nadmorski višini dobrih 1300 metrov, potrenuje.

»Drugič smo na Bledu, všeč nam je tukaj, vse od jezera do okolice. V štirinajstih urah smo pripotovali do Bleda. Z letalom najprej v Ankaro in nato naprej v Slovenijo. Če še ne veste, tu zmrzujemo pri nekaj stopinjah plusa, pri nas je bilo včeraj minus 40 stopinj Celzija,« se nalezljivo smeji eden potomcev Džingiskana. Danes si je v svoji starostni skupini, na 25-metrski razdalji v metuljčku priplaval tretje mesto in eno od medalj.

Zagotovo bo do konca tedna zbrala največ všečkov, na različnih družabnih omrežjih, družina 53-letnega Davaadorja Shagdarsuren z ženo in desetletno hčerko. FOTO: Mirko Kunšič

Organizatorji in svetovna zimska plavalna zveza, (IWSA) govorijo in pišejo o kolajnah. Danes je komentatorka, Nataša Mrak debelo uro klicala, v stilu event napovedovalcev imena in priimke 111 prejemnikov medalj.

Na srečo so bile vse brez, oziroma z minimalnim ogljičnim odtisom. Lesene, le z barvnimi pridihi brona, srebra in zlata. Če bi jih ulivali, ali izdelovali na kakšen drug način, kdo ve, ali bi ostalo še kaj drobiža po končanem prvenstvu.

Spominjam se prvega, odmevnega prvenstva, takrat še svetovnega pokala v zimskem plavanju v Grajskem kopališču. Takrat je šel v mrzlo jezero za nekaj minut tudi takratni župan Janez Fajfar, skupaj z veleposlanico Finske, ki je prišla bodrit veliko plavalno jato rojakov. Čez leta, ko so plavali ob kopališču pod GH Toplice, se je v jezeru zmočil tudi direktor občinske uprave Matjaž Berčon. Leta 2020 v Mali Zaki ni bilo težko v vodo direktorju Turizma Bled Tomažu Roglju, ki zdaj direktuje na visokogorskem Rudnem Polju.

Slavko Mežek iz skupine Zimski plavalci Fornače. FOTO: Mirko Kunšič

Z odprtja letošnjega prvenstva je novi župan Bleda, Toni Mežan objavil selfi. A ne v kopalkah, temveč v družbi Romane Purkart, v.d. JZ Turizem Bled in organizatorja prvenstva, Tima Farčnika. Do sobote imajo vsi še veliko priložnosti.