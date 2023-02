Poglejte, kaj je bilo na Pokljuki bolano dob'r

Oviratlon je atraktivna in prvinska preizkušnja samega sebe na od 8 do 10 kilometrov dolgi poti z različnimi ovirami.

Oviratlon ni tekmovanje ali bitka s časom. Je preizkus vzdržljivosti, moči in spretnosti ob pomoči vašega najboljšega prijatelja, sorodnika, sodelavca ali popolnega neznanca.

Prijateljstvo, sodelovanje in nesebična pomoč so vrednote, ki pri oviratlonu največ štejejo. Po njem vaše življenje nikoli več ne bo enako, kot je bilo.

V nedeljo je Lidl Oviratlon Winter Challenge premagalo 200 oviratloncev. Na trasi so jim organizatorji postavili se več ovir kakor so jih napovedali, tako da so zimski oviratlonci v dveh krogih skupno premagali kar 26 ovir.

Spremljal jih je močan veter, kar bi lahko šteli še kot dodatno oviro, ampak je bila tudi ta premagana.

Lidl je poskrbel za dodatno veselje, ko je vse tekmovalce obdaroval z goodie bagom (zimska športna kapa, magnezij, ovsena tablica in voda) in na progi postavil pravo malo svežo tržnico, kjer so se tekmovalci okrepčali s sadjem in smutijem.

Center Pokljuka pa je poskrbel za ogrevanje v prostorih Hotela. Na Oviratlonovi Facebook strani si oglejte na stotine akcijskih fotografij in si preberite komentarje. Največkrat je lahko prebrati, da je oviratlon bolano dobra senžna zabava!

FOTO: Damjan Končar

FOTO: Damjan Končar

FOTO: Damjan Končar

FOTO: Damjan Končar

FOTO: Damjan Končar

FOTO: Damjan Končar