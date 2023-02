Pogi je dirkalno sezono začel v veličastnem slogu

Končno je s tekmovalno sezono začel tudi najboljši kolesar na svetu po točkovanju svetovne kolesarske zveze UCI, Tadej Pogačar.

V njegovi kratki profesionalni karieri smo bili vajeni, da je sezono začel na dirki v deželi glavnega sponzorja in lastnika ekipe, v Združenih Emiratih. Lani in predlani je UAE Tour tudi dobil, obakrat zmagal na veličasten način.

Letos se je odločil, da bo tekmovalno sezono začel na neznani dirki, lani je bila sploh prvič organizirana, Jaen Paraiso Interior in zmagal na veličasten način, z begom, dolgim 42 kilometrov, od tega 35 kilometrov v solo akciji. Clasica Jaen Paraíso Interior , dirka združuje mesti svetovne dediščine Ubeda in Baeza. Caminos de Olivos, »sterrato« sektorji, ki prečkajo morje oljčnih dreves iz Jaéna, so zaščitni znak te dirke, ki močno spominja na toskansko dirko Strade Bianche, ki bo letos na sporedu že 4. marca in bo Tadej Pogačar branil lansko zmago.

Tadej Pogačar je leta 2018 prvič tekmovalno sezono začel med profesionalci v Avstraliji, na šest etapni dirki Down Under. V prvi etapi je bil že 19, v skupnem seštevku po šestih etapah pa je zasedel 13. mesto. Star je bil 20 let! Naslednjo sezono, 2020, je začel na pet etapni dirki po Valenciji. Prvo etapo je bil 30., na koncu, v skupnem seštevku pa prvi. Zmagal je tudi v boju za pikčasto majico najboljšega hribolazca, osvojil je tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja in še zeleno za največ zbranih točk na dirki, torej od štirih majic na dirki je pobral vse štiri!

Naslednjo sezono je začel na »domači« dirki v Združenih Emiratih. Sedem etapna dirka UAE Tour, po prvi etapi je bil na šestem mestu, na tretji etapi je zmagal, prav tako v zadnji sedmi in zmagal v skupnem seštevku. Prav tako je domov prinesel še belo majico in zeleno. Leto kasneje je sezono 2022 začel na isti dirki, v prvi etapi je bil 24., potem je zmagal na četrti in zadnji sedmi in domov poleg rumene, prinesel spet zeleno in belo majico.

Letos je prvič sezono začel z enodnevno dirko in takoj zmagal. Zakaj se je odločil za enodnevno in ne domačo etapno dirko, ostaja zavito v tančico skrivnosti. Omenjal je nekakšno kratko bolezen, a včeraj v Španiji je bilo videti, da je zdrav kot dren. Še več, tako dobro je pripravljen, da si je zadnjih 42 kilometrov od 178. zaželel samote na čelu dirke. Tako temu pravijo kolesarji, ko zmagovalca po dolgem pobegu vprašate, zakaj se je odločil za tako dolg samostojni beg, največkrat odgovorijo: »Zato, ker imam rad samoto!«

Tadej Pogačar- Alen Milavec FOTO: Alen Milavec Delo

Seveda je to hec, ampak ne žaljiv, kolesarji imajo radi tak hec, vendar vse manj je takih, ki si ga lahko sploh privoščijo. Tadej je eden izmed tistih, ki so po celih desetletjih spet postregli z vožnjami, kakršne smo že skoraj pozabili. Konkurenca med najboljšimi svetovnimi moštvi je ogromna, vsako leto večja, razlike v cilju pa so bile vsako leto manjše; dokler se ni pojavil Pogačar. Njegovo dirkanje spremljamo z odprtimi usti, konkurenti pa z zmajevanjem glave, kaj jim še ostane? Če je Tadej v vrhunski formi potem je nepremagljiv, trenutno je v pripravljalnem obdobju, a je spet nepremagljiv. Kje je sploh njegova meja? Je več meja?

Letos gre Pogi spet na Tour po zmago. Lani je ni mogel ubraniti, letos jo bo spet lovil. Je bil lani preutrujen na štartu francoske pentlje? Je dirkal preveč in preveč vneto? Se je zato letos odločil, da začne z manjšimi dirkami in formo stopnjuje vse do julija? Sezono naj bi nadaljeval že jutri na pet etapni dirki po Andaluziji. Štartala bosta tudi Domen Novak Lojz in Matej Mohorič. Potem sledi še Strade Bianche in potem takoj za njo spet etapna dirka Paris-Nica ...