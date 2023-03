Pogačar do letošnje šeste zmage, Roglič še s kosmatima nogama

Glede Pogačarjevega dirkanja se že krešejo mnenja. Nekateri, z odprtimi usti, in brez besed spremljamo, kaj gledamo, drugi zmajujejo z glavami in trdijo, da je tako dirkanje predobro za ta letni čas, spet tretji skačejo od veselja in se ne zmenijo na nikogar kot zgolj na štetje Pogijevih zmag.

Vsi imajo prav po svoje, samo čas bo pokazal, kdo je imel prav in kdo ne. Seveda, če se Pogačar sploh še drži načrta po katerem je zanj vrhunec sezone dirka po Franciji. Mogoče pa hoče biti svetovni prvak avgusta meseca in zdaj trenira zmagati na sto in en način, kot temu rečejo.

»Imel sem dobre noge, toda vedel sem, da Gauduju ne smemo dati preveč časa, sicer ga ne bi mogli ujeti. Zato sem se odločil, da grem na vse ali nič in ga ujamem,« je dodal o zadnjem vzponu, o prevzemu vodstva na dirki pa dodal: »Rumena majica ni bila v mojih mislih, ampak temu ne rečeš ne. Lepo je biti nazaj v rumenem.« Je Pogačar izjavil po včerajšnji tretji etapi 81. dirke Pariz-Nica.

Pogačar in Vingegaard med včerajšnjo etapo, sredi zaključnega klanca:

Še bolj pomembno od same etapne zmage je dejstvo, da je premagal Danca Jonasa Vingegaarda, lanskega zmagovalca Toura, ki na to dirko ni prišel trenirati, ampak pokazati, da je dober, boljši od Pogija. Včeraj je bil zelo daleč od tega. Če bi bili hudomušni, bi napisali, da je včeraj odpadel kot ... In ne samo to, Pogi, poleg rumene majice nosi še belo in zeleno.

Roglič ni resen ali pa je samo sproščen

Ob uživanju pri gledanju Pogijevih predstav, pa smo tudi komaj dočakali prvi štart Primoža Rogliča v letošnji sezoni. In dočakali smo ga. Prva dirka, prvi kronometer, na dirki dveh morij, 58. dirke Tirreno - Adriatico, dirke, na kateri je Rogla zmagal že leta 2019. Velikih pričakovanj nismo imeli, zato ker Primož ni dirkal okroglih šest mesecev, vmes pa je še operiral ramo.

Rogla kosmatinec



No, izkazalo se je, da tudi on ni imel velikih pričakovanj, saj se je na štartu pojavil s kosmatima nogama, kar pri kolesarstvu pomeni samo eno: rezultat ni pomemben, samo zabavat sem se prišel ... ali pa še to ne. Vseeno mu je uspel odličen kronometer in je zasedel 12 mesto, za zmagovalcem Filippom Ganno je zaostal za 49 sekund. Torej, Roglič, tudi s kosmatima nogama lahko kolesari zelo hitro. Hudomušno lahko napišemo, da bi bil z obritima nogama prav gotovo med deseterico. Neobriti nogi je imel tudi v drugi in tretji etapi, novinarji so to izkoristili za izredne intervjuje z njim.