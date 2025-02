Poceni, a izjemno zdrav zajtrk, ki ga lahko takoj vključite v svojo prehrano

Kupljene ali predelane ovsene kaše niso dobra izbira. Zdrave so le, če kupite cele ovsene kosmiče, jih sami zmeljete in pripravite obrok iz tako pridobljene moke. Po želji lahko dodate sadje in oreščke.

Vključitev ovsa v prehrano pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne teže, uravnavanju krvnega tlaka in ravni sladkorja v krvi ter izboljšanju prebave.

Njegova uporaba sega daleč v zgodovino. Oves so gojili že v bronasti dobi, približno tri tisoč let pred našim štetjem, na območju današnje Švice.

Ti zgodnji zapisi o ovsu kot kultivirani rastlini kažejo na njegovo pomembno vlogo v prehrani evropskih narodov, kjer je pogosto predstavljal glavni vir energije in hranilnih snovi.

Kateri oves je najbolj zdrav? Strokovnjaki priporočajo polnozrnate različice

Oves velja za eno najbolj hranljivih žit na svetu in je pomemben del zdrave prehrane. Vsebuje veliko vlaknin, beljakovin in antioksidantov, ki prispevajo k dobremu zdravju srca, prebave in splošnega počutja.

A vse vrste ovsa niso enako koristne. Nutricionisti poudarjajo, da je najbolj zdrava izbira polnozrnat oves, saj vsebuje največ hranilnih snovi in ima nizko stopnjo predelave.

Katere vrste ovsa so najbolj zdrave?

Cela ovsena zrna

To je najmanj predelana oblika ovsa, ki ohranja vse naravne hranilne snovi. Ima nizek glikemični indeks, kar pomeni, da ne povzroča hitrega dviga krvnega sladkorja. Vsebuje največ vlaknin, a zahteva najdaljši čas kuhanja – približno 30 do 45 minut.

Rezani oves

Gre za ovsena zrna, ki so narezana na manjše kose, kar omogoča hitrejšo pripravo kot cela zrna, a še vedno ohranja visoko vsebnost vlaknin in beljakovin. Kuhanje traja približno 20 do 30 minut, tekstura pa je bolj žvečljiva in orehastega okusa.

Valjani oves

To so ovsena zrna, ki so parjena in sploščena v kosmiče, zaradi česar se kuhajo hitreje – v povprečju od 5 do 10 minut. Čeprav so nekoliko bolj predelani kot rezani oves, še vedno vsebujejo veliko hranilnih snovi in so priljubljena izbira za ovsene kaše in peko.

Instant oves

Gre za najbolj predelano obliko ovsa, ki omogoča hitro pripravo, a lahko vsebuje dodane sladkorje in aditive. Ima višji glikemični indeks, kar pomeni, da povzroči hitrejše nihanje krvnega sladkorja. Strokovnjaki priporočajo, da se potrošniki izogibajo sladkanim različicam in izberejo nesladkan instant oves.

Zakaj je oves tako zdrav?

Oves je bogat z beta-glukani, vrstami topnih vlaknin, ki pomagajo zniževati raven slabega holesterola (LDL), uravnavati krvni sladkor in podpirati zdravo črevesje.

Poleg tega oves prispeva k dolgotrajni sitosti, kar lahko pomaga pri uravnavanju telesne teže. Strokovnjaki priporočajo, da ga uživamo v naravni obliki, brez dodanega sladkorja, in ga kombiniramo z oreščki, semeni in svežim sadjem za največjo hranilno vrednost.

Čeprav je vsaka oblika ovsa boljša izbira od močno predelanih žitnih izdelkov, nutricionisti svetujejo, da se potrošniki odločajo predvsem za cela ovsena zrna ali jekleno rezani oves, saj ponujata največ koristi za zdravje.