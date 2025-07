Po upokojitvi se mnogi počutijo deset let mlajše – zakaj in kako velja to tudi za Slovence?

Upokojitev ni več nujno čas zastoja in staranja, številne raziskave kažejo, da se mnogi po prenehanju dela počutijo mlajše, bolj vitalne in celo bolj zdrave.

Najnovejši podatki kažejo, da upokojenci, predvsem tisti, ki so delali v težkih pogojih, že nekaj mesecev po upokojitvi občutijo izboljšanje zdravja in počutja, tudi do deset let »mlajši«.

Francoska raziskava: Počutje po upokojitvi se bistveno izboljša

V obsežni študiji, ki so jo izvedli strokovnjaki z univerz v Stockholmu in Londonu, je sodelovalo več kot 15.000 francoskih delavcev, zaposlenih v državnem podjetju za plin in energijo. Ti so sedem let pred in po upokojitvi ocenjevali svoje zdravje. Rezultati so presenetili tudi raziskovalce – delež tistih, ki so poročali o slabem zdravju, je z 19 padel na 14 odstotkov.

Največje izboljšanje so zaznali med zaposlenimi, ki so prej delali v fizično ali psihično napornih razmerah. Ti so po upokojitvi poročali o večji življenjski energiji, manjšem stresu, izboljšanem spanju in boljšem razpoloženju. Nasprotno pa so nekdanji »višji« kadri, ki so delo doživljali kot izpolnjujoče, občutili manjšo razliko.

Slovenija: So trendi podobni?

Tudi v Sloveniji se z daljšanjem delovne dobe in naraščajočo starostno mejo za upokojitev pojavljajo vprašanja o kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju. Podobno kot v tujini slovenski upokojenci poročajo o izboljšanju počutja, predvsem tisti, ki so bili v času zaposlitve podvrženi telesnemu naporu, izmenskemu delu ali stresnim razmeram.

Po podatkih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije se veliko število slovenskih delavcev v poznih letih spopada z zdravstvenimi težavami, kar vpliva na kakovost življenja pred upokojitvijo.

Po upokojitvi pa številni najdejo več časa za gibanje, druženje, hobije in zdravo prehrano, kar pozitivno vpliva na fizično in duševno zdravje.

Ključno je delovno okolje – tudi za daljše življenje

Raziskava opozarja tudi na pomen ustreznega in zdravju prijaznega delovnega okolja. Dr. Hugo Westerlund z Univerze v Stockholmu je poudaril, da bi morali posebej starejšim zaposlenim prilagoditi delovna mesta, jim omogočiti večjo fleksibilnost, boljše pogoje in manj stresa.

»Če bomo izboljšali kakovost delovnega življenja, bomo ne le izboljšali zdravja zaposlenih, temveč tudi povečali produktivnost in pripravljenost ljudi, da ostanejo dlje na trgu dela,« je dodal.

Upokojitev kot priložnost za novo mladost

Namesto da bi jo dojemali kot konec aktivnega obdobja, številni upokojenci danes upokojitev doživljajo kot novo poglavje – priložnost za skrb zase, raziskovanje hobijev, prostovoljno delo in več časa z bližnjimi.

Če je delovna doba za mnoge naporna, je upokojitev lahko prelomnica, ki prinese več energije, boljšega zdravja in celo občutek, da so desetletje mlajši.

Ali se tisti z nizkimi pokojninami tudi počutijo 10 let mlajše?

Čeprav številne raziskave kažejo, da se mnogi upokojenci po prenehanju dela počutijo bolje, slika ni enoznačna, zlasti za tiste z nizkimi pokojninami, ki predstavljajo velik delež upokojenske populacije tudi v Sloveniji.

Finančna negotovost zmanjšuje kakovost življenja

Za ljudi z nizkimi pokojninami je upokojitev pogosto vir skrbi in stresa, ne pa sprostitve. Namesto da bi si končno lahko oddahnili, jih bremeni vprašanje, kako bodo preživeli mesec. To vpliva na psihološko počutje, pa tudi na zdravje, saj si težje privoščijo kakovostno prehrano, dodatno zdravstveno oskrbo ali aktivnosti, ki bi izboljšale njihovo vitalnost.

V Sloveniji je več kot 60 odstotkov upokojencev pod pragom tveganja revščine, številni med njimi pa živijo z manj kot 800 evri mesečno. Mnogi zato tudi po upokojitvi nadaljujejo z delom, pogosto prek začasnega ali neformalnega dela, kar pomeni, da pravega počitka nikoli ne izkusijo.

Psihološke posledice: več depresije in občutek izključenosti

Raziskave kažejo, da pomanjkanje finančne varnosti pomembno vpliva na duševno zdravje. Pri upokojencih z nizkimi prihodki se pogosteje pojavljajo depresija, anksioznost in občutek socialne izključenosti. Poleg tega je dostop do rekreativnih dejavnosti, izobraževanj in kulturnih dogodkov omejen, kar zmanjšuje možnosti za aktivno in zdravo staranje.

Kakšne rešitve se ponujajo?

V Sloveniji obstajajo nekateri programi, ki pomagajo socialno ogroženim upokojencem:

pomoč v obliki solidarnostnih dodatkov,

subvencionirana bivališča,

brezplačni ali poceni tečaji, vadbe in dogodki,

lokalne pobude za medgeneracijsko povezovanje, kjer se krepi tudi občutek pripadnosti in zmanjšuje osamljenost.

A mnogi menijo, da so ti ukrepi nezadostni in da je potrebna sistemska reforma pokojninskega sistema, ki bi v ospredje postavila dostojanstveno staranje.

Čeprav se del upokojencev po prenehanju dela resnično počuti bolje, tudi psihično in fizično mlajše, je to pogosto privilegij tistih z ustrezno finančno varnostjo. Za številne druge upokojitev pomeni nadaljevanje boja za preživetje. Kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju je tako tesno povezana s socialnim statusom, pokojninsko politiko in solidarnostjo družbe.