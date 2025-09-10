NUJNA SPREMEMBA

Po 50. letu omejite zrezke: strokovnjaki svetujejo, s čim jih nadomestiti

Prehrana je eden od dejavnikov, kjer lahko spremembe uvedemo takoj.
Fotografija: Prekomerno uživanje rdečega mesa spodbuja vnetne procese v telesu. FOTO: Getty Images
Odpri galerijo
Prekomerno uživanje rdečega mesa spodbuja vnetne procese v telesu. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
10.09.2025 ob 06:53
10.09.2025 ob 06:53
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
10.09.2025 ob 06:53
10.09.2025 ob 06:53

Bolezni srca so ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa in z leti postajajo vse pogostejše.

Čeprav diagnoza srčne bolezni ne pomeni nujno smrtne obsodbe, strokovnjaki poudarjajo, da je ključno zmanjšati dejavnike tveganja, na katere lahko vplivamo.

Mednje sodijo uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne teže, izogibanje kajenju in zmanjšanje uživanja alkohola.

Na staranje sicer ni mogoče vplivati, zato je še toliko pomembneje nadzorovati življenjske navade.

Zrezek po 50. letu – zakaj ga je bolje omejiti?

Prehrana je eden od dejavnikov, kjer lahko spremembe uvedemo takoj. Strokovnjaki se strinjajo, da bi bilo po 50. letu starosti smiselno omejiti uživanje zrezkov in drugega rdečega mesa.

Razlogi so jasni:

Zrezki vsebujejo veliko nasičenih maščob, ki zvišujejo raven »slabega« LDL holesterola. Ta se nalaga v arterijah in povečuje tveganje za srčni in možganski infarkt.

Prekomerno uživanje rdečega mesa spodbuja vnetne procese v telesu, kar dodatno obremenjuje srčno-žilni sistem in povečuje možnost za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ki je tesno povezana s srčnimi boleznimi. Mastni kosi mesa prispevajo tudi k pridobivanju telesne teže, kar predstavlja dodaten dejavnik tveganja.

Najpogostejše srčne bolezni po 50. letu

Z leti se tveganje za bolezni srca povečuje. Med najpogostejšimi so:

  • koronarna bolezen arterij (zoženje ali zamašitev žil),
  • hipertenzija (visok krvni tlak),
  • srčno popuščanje (srce ne more učinkovito črpati krvi),
  • atrijska fibrilacija (nepravilno bitje srca),
  • srčni infarkt (posledica zamašitve koronarnih arterij).

Kaj izbrati namesto zrezka?

To še ne pomeni, da zrezek ne sme nikoli več pristati na krožniku – ob posebnih priložnostih si ga brez slabe vesti lahko privoščite. Vendar naj ne bo del redne prehrane.

image_alt
Jejte zelje tako in opazujte, kako maščoba izginja. To je naravna rešitev za raven trebuh

Za bolj zdravo izbiro strokovnjaki priporočajo:

  • ribe (na primer lososa),
  • stročnice (fižol, grah, leča),
  • oreščke,
  • druge rastlinske vire beljakovin, ki ne vsebujejo nasičenih maščob, obenem pa so bogati z vlakninami in koristnimi hranili.

Po 50. letu postane skrb za srčno-žilno zdravje še pomembnejša. Omejevanje uživanja rdečega mesa, predvsem zrezkov ter vključevanje rib, stročnic in oreščkov v vsakodnevno prehrano lahko bistveno pripomore k manjšemu tveganju za bolezni srca in bolj kakovostnemu življenju.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

srce zdrava prehrana za srce rdeče meso in zdravje srčni infarkt zdravje srca in ožilja starost

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Komentarji:

Priporočamo

Premium Photo
Prebudilo ju je pokanje: nočna katastrofa, zgorela znamenita Klepčev mlin in žaga (FOTO)
Štirje najpogosteje napačno razumljeni astrološki znaki
Preden udari deževje: »Ulice in ceste v Slovenski Istri so na pol prazne!« (FOTO)
Med svati na poroki tudi sin in snaha Rosvite Pesek: objavila sta poročni jedilnik (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Predstavitvene informacije

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Ste bolj za branje ali pripovedovanje?

 
Promo

V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako do popolne organizacije živil v popolnem hladilniku

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Digitalna revolucija v elegantni podobi

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Boljše priložnosti se skrivajo drugje

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

 
Promo

Kakšen strošek bo ogrevanje v prihodnosti?

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 

Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.