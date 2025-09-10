Po 50. letu omejite zrezke: strokovnjaki svetujejo, s čim jih nadomestiti

Bolezni srca so ena najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega časa in z leti postajajo vse pogostejše.

Čeprav diagnoza srčne bolezni ne pomeni nujno smrtne obsodbe, strokovnjaki poudarjajo, da je ključno zmanjšati dejavnike tveganja, na katere lahko vplivamo.

Mednje sodijo uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost, vzdrževanje primerne telesne teže, izogibanje kajenju in zmanjšanje uživanja alkohola.

Na staranje sicer ni mogoče vplivati, zato je še toliko pomembneje nadzorovati življenjske navade.

Zrezek po 50. letu – zakaj ga je bolje omejiti?

Prehrana je eden od dejavnikov, kjer lahko spremembe uvedemo takoj. Strokovnjaki se strinjajo, da bi bilo po 50. letu starosti smiselno omejiti uživanje zrezkov in drugega rdečega mesa.

Razlogi so jasni:

Zrezki vsebujejo veliko nasičenih maščob, ki zvišujejo raven »slabega« LDL holesterola. Ta se nalaga v arterijah in povečuje tveganje za srčni in možganski infarkt.

Prekomerno uživanje rdečega mesa spodbuja vnetne procese v telesu, kar dodatno obremenjuje srčno-žilni sistem in povečuje možnost za razvoj sladkorne bolezni tipa 2, ki je tesno povezana s srčnimi boleznimi. Mastni kosi mesa prispevajo tudi k pridobivanju telesne teže, kar predstavlja dodaten dejavnik tveganja.

Najpogostejše srčne bolezni po 50. letu

Z leti se tveganje za bolezni srca povečuje. Med najpogostejšimi so:

koronarna bolezen arterij (zoženje ali zamašitev žil),

hipertenzija (visok krvni tlak),

srčno popuščanje (srce ne more učinkovito črpati krvi),

atrijska fibrilacija (nepravilno bitje srca),

srčni infarkt (posledica zamašitve koronarnih arterij).

Kaj izbrati namesto zrezka?

To še ne pomeni, da zrezek ne sme nikoli več pristati na krožniku – ob posebnih priložnostih si ga brez slabe vesti lahko privoščite. Vendar naj ne bo del redne prehrane.

Za bolj zdravo izbiro strokovnjaki priporočajo:

ribe (na primer lososa),

stročnice (fižol, grah, leča),

oreščke,

druge rastlinske vire beljakovin, ki ne vsebujejo nasičenih maščob, obenem pa so bogati z vlakninami in koristnimi hranili.

Po 50. letu postane skrb za srčno-žilno zdravje še pomembnejša. Omejevanje uživanja rdečega mesa, predvsem zrezkov ter vključevanje rib, stročnic in oreščkov v vsakodnevno prehrano lahko bistveno pripomore k manjšemu tveganju za bolezni srca in bolj kakovostnemu življenju.