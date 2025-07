Po 50. letu je izgubila 32 kilogramov! Brez injekcij za hujšanje, nikoli ni bila videti tako super

Mnogi verjamejo, da je po petdesetem letu težko doseči večje spremembe telesne teže in zdravja, vendar Zala, naša bralka, dokazuje nasprotno.

S premišljeno prehrano, vztrajno vadbo in odločnostjo je brez pomoči medicinskih pripomočkov izgubila kar 32 kilogramov ter popolnoma spremenila svoj življenjski slog.

Pri 57 letih je Zala ob višini 170 centimetrov tehtala več kot 85 kilogramov. Čeprav ni imela resnejših zdravstvenih težav, jo je nekega jutra pogled v ogledalo streznil, zavedela se je, da bo brez spremembe kakovost njenega življenja začela upadati. Zavedajoč se, da je že prehodila dve tretjini življenjske poti, se je trdno odločila, da bo preostanek življenja posvetila zdravju, moči in aktivnosti.

Prvi korak: sprememba prehrane

Zala se je odločila za obisk lokalnega fitnes centra, kjer so ji najprej analizirali prehranske navade. Izkazalo se je, da je njen jedilnik temeljil skoraj izključno na ogljikovih hidratih, beljakovine pa so bile zanemarljive. Na podlagi strokovnega svetovanja je začela uvajati več beljakovin, približno 1 gram na kilogram telesne mase dnevno ter omejila dnevni energijski vnos na okoli 1000 kcal, ki se je sčasoma prilagajal.

Njena prehrana se je iz enolične in kalorične spremenila v barvito, raznoliko in uravnoteženo. Ustvarila je tudi zdrave različice svojih najljubših sladic, s čimer je zadovoljila željo po sladkem, a hkrati ohranila nov način prehranjevanja.

Vadba z utežmi: začetna bojazen, trajni rezultati

Sprva je Zala dvomila o koristih vadbe z utežmi, saj je menila, da je to namenjeno zgolj »bodybuilderjem«. A izkušnja je pokazala drugače. Redna vadba z utežmi je v kombinaciji z novo prehrano pripomogla k izgubi telesne maščobe in oblikovanju čvrstega, funkcionalnega telesa brez pretirane mišične mase.

Kilogrami so sprva hitro kopneli, kar je bilo zelo motivacijsko. Kasneje je sledilo obdobje zastoja, kar je povsem običajen del vsakega procesa hujšanja. Zala je s podporo trenerjev in osebne discipline vztrajala ter postopoma nadaljevala z napredkom.

Nov življenjski slog: stabilen, aktiven, poln energije

Danes Zala začne dan z beljakovinskimi palačinkami s skuto in sadjem ali z zelenjavno fritato, obogateno z beljaki. Za kosilo izbere pusto meso, kot je divjačina, s sezonsko zelenjavo, med katero je brokoli nepogrešljiv. Večerje temeljijo na ribah, morskih sadežih in stročnicah. Kot sladico si privošči zdrave domače slaščice ali nekaj koščkov temne čokolade. Alkohol je skoraj popolnoma izključila, razen ob posebnih priložnostih.

Njena telesna aktivnost vključuje vadbo z utežmi trikrat tedensko, dvakrat tedensko pilatesa, vsakodnevnih sprehodov in aktivne mobilnosti, avtomobilov ne uporablja več. Članarino v fitnesu razume kot dolgoročno naložbo v zdravje, pri čemer se raje odpove nepotrebnim stroškom, kot so obiski lokalov. Uporablja tudi spletne vadbene vsebine in aplikacije za spremljanje vnosa hrane ter hranilnih vrednosti.

Zdravje kot nova prioriteta

Zala priznava, da pred leti zdravje in počutje ne bi bila niti med prvimi dvajsetimi prioritetami. Danes pa zavzema prvo mesto. Z več energije, boljšo kožo, izboljšanim spanjem in večjo telesno močjo živi polno in zavestno, prepričana, da je prav zadnja tretjina življenja tista, ki bo najbolj zdrava in izpopolnjujoča.