Plavanje, kot drugi šport. To je popoln dopolnitveni trening

Za tekače, kolesarje in smučarske tekače je plavanje odlična izbira, saj voda telesu nudi drugačno obremenitev in odlično dopolnjuje glavni trening.

Prednosti plavanja so številne. Poglejmo si nekatere izmed njih, kot so jih našteli pri švicarski spletni strani Datasport.

Plavanje aktivira celotno telo in vključuje mišične skupine, ki so pri teku ali kolesarjenju manj aktivne. Predvsem okrepi roke, ramena in jedro, kar prispeva k boljši drži in stabilnosti.

Ko je telo močnejše in so mišične skupine v ravnovesju, boste pri teku ali kolesarjenju učinkovitejši, občutek utrujenosti pa se bo pojavil kasneje.

Plavanje omogoča povečanje obsega vadbe brez prekomerne obremenitve mišic in sklepov. Za razliko od aktivnosti, kjer gravitacija vpliva na telo, kot sta tek ali kolesarjenje, se plavanje odvija v vodoravnem položaju, kar zmanjšuje obremenitev sklepov.

Hkrati krepi stabilnost in ravnotežje v jedru ter izboljšuje srčno-žilno vzdržljivost. Voda deluje kot blažilec in zmanjšuje udarne sile na kite in vezi, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe.

Zato je plavanje idealen dodatek k drugim oblikam vadbe, saj omogoča izboljšanje telesne pripravljenosti brez skrbi za obrabo sklepov.

Pravilno dihanje je pri plavanju ključnega pomena

Nadzorovano dihanje v vodi krepi dihalne mišice in izboljšuje vnos kisika. To pozitivno vpliva na srčno-žilno pripravljenost in koristi vsem telesno zahtevnim aktivnostim. S tem ko pri plavanju zavestno trenirate dihanje, lahko optimizirate svojo tehniko in tako izboljšate vzdržljivostno zmogljivost.

Plavanje je odličen način za regeneracijo, saj gre za nežno vadbo celotnega telesa, ki zmanjšuje bolečine v mišicah in vnetja. Vzgon vode podpira telo ter razbremenjuje sklepe in mišice, kar je še posebej koristno po dolgih ali intenzivnih treningih.

Plavanje prav tako povečuje gibljivost in spodbuja sprostitev

Kar omogoča mišicam, da si opomorejo od preteklih obremenitev. Poleg tega je plavanje odlična metoda rehabilitacije po poškodbah, saj blagi upor vode pomaga pri obnovi moči, gibljivosti in obsega gibanja, ne da bi pri tem preobremenili poškodovani del telesa.

Enostranska vadba lahko sčasoma privede do duševne izčrpanosti. Plavanje na trening vnese nove dražljaje, telo obremeni na drugačen način ter prinaša novo motivacijo in raznolikost. Še posebej v intenzivnih fazah treninga lahko pomaga očistiti misli in napolniti energijo za vadbo v vašem glavnem športu.

Za opazen napredek v vašem glavnem športu, kot sta tek ali kolesarjenje, priporočamo, da v svoj vadbeni načrt vključite eno do dve plavalni enoti na teden.

Z rednim vključevanjem plavanja v vadbo boste maksimalno izkoristili njegove prednosti in izboljšali zmogljivost v svojem glavnem športu.

Da bi iz plavanja iztržili največ, je vredno delati na dobri tehniki. Pravilno izvajanje gibov prihrani energijo in zmanjša tveganje za poškodbe. Strukturiran trening ali voden tečaj vam lahko pomagata, da učinkovito osvojite plavalne tehnike in jih uporabite za dosego svojih športnih ciljev.