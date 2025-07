Pitje energijskih pijač povezano z rakom? Znanstveniki svarijo pred tavrinom

Energijske pijače so velik posel. Tržijo jih kot hitre rešitve za utrujenost in padec zmogljivosti, še posebej priljubljene pa so med mladimi, športniki, rekreativci in tako imenovanimi »vikend bojevniki«, ki vadbo stisnejo v konec tedna.

V zadnjih letih postajajo pomembna ciljna skupina tudi gamerji.

A z rastjo trga narašča tudi skrb glede sestavin v teh pijačah in njihovega učinka na zdravje.

Veliko energijskih napitkov vsebuje kombinacijo treh znanih stimulansov: kofein (iz kave, čaja in kakava), guarano (rastlina iz Amazonije, bogata s kofeinom) in tavrin, naravno prisotno aminokislino, ki jo najdemo v školjkah, puranjem in piščančjem mesu.

Tavrin – med obljubami in opozorili

Tavrin je pogosto opevan kot snov, ki izboljšuje zmogljivost in ima morebitne zdravstvene koristi. A nova raziskava postavlja pomembna vprašanja o tem, kako tavrin deluje v telesu in kdaj bi lahko povzročil več škode kot koristi.

Maja 2025 je revija Nature objavila študijo, ki je sprožila precejšnje razburjenje. Pokazala je, da tavrin lahko spodbuja napredovanje levkemije, skupine krvnih rakov, ki nastanejo v kostnem mozgu.

Raziskovalci so ugotovili, da zdrave celice kostnega mozga naravno proizvajajo tavrin, levkemične celice pa ne. Te lahko tavrin absorbirajo iz okolja in ga uporabijo kot vir energije za rast in razmnoževanje. Poskusi na miših in človeških levkemičnih celicah so pokazali, da tavrin v tumorskemu mikrookolju, območju okoli tumorja, ki vključuje krvne žile, imunske celice in podporna tkiva, pospeši napredovanje bolezni.

Ključno pa je, da se je napredovanje raka upočasnilo, ko so raziskovalci z genetskimi tehnikami blokirali vnos tavrina v levkemične celice.

Avtorji študije opozarjajo, da prehranska dopolnila s tavrinom lahko poslabšajo izid bolezni pri bolnikih z levkemijo, obenem pa predlagajo razvoj novih zdravljenj, ki bi ciljno blokirala vnos tavrina v rakave celice.

Tavrin – koristna aminokislina v napačnem kontekstu?

Tavrin je ena izmed najpogostejših prostih aminokislin v telesu, največ ga je v srcu, mišicah in možganih. Večina ga v telo vnese s prehrano, a ga telo zna tudi samo tvoriti iz aminokislin metionin in cistein, če ima na voljo dovolj vitamina B6 (ki ga najdemo v lososu, tunini, piščancu, bananah in mleku).

Značilna zahodna prehrana dnevno prinese od 40 do 400 mg tavrina, kar velja le za količino, zaužito s hrano – poleg tega telo proizvaja še dodatne količine, odvisno od starosti, prehrane in zdravja.

Tavrin je po podatkih ameriške FDA uvrščen na seznam splošno varnih snovi (GRAS), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) pa meni, da je varno uživanje do 6 gramov na dan. Ena pločevinka Red Bulla ali Monsterja vsebuje približno 1 gram tavrina, kar je precej pod to mejo.

Lahko tavrin škodi?

Tavrin sam po sebi ni škodljiv, nekateri ga celo potrebujejo, denimo bolniki na dolgotrajni parenteralni prehrani (hranjenje preko infuzije), ali ljudje s kroničnim srčnim, ledvičnim ali jetrnim popuščanjem, saj imajo pogosto zmanjšano tvorbo tavrina.

Paradoksalno pa nekatere raziskave kažejo, da lahko tavrin celo blaži stranske učinke kemoterapije pri bolnikih z levkemijo, kar je v očitnem nasprotju z novejšimi ugotovitvami, da lahko hkrati pospeši rast rakavih celic. To poudarja, kako pomemben je kontekst, učinek tavrina je odvisen od odmerka, načina vnosa in zdravstvenega stanja posameznika. Kar koristi enemu, lahko škodi drugemu.

Pomembna razlika je tudi med ciljano uporabo tavrina kot dopolnila in njegovim množičnim vnosom prek energijskih pijač, ki vsebujejo velike količine kofeina in sladkorja.

Takšna kombinacija lahko obremeni srce, moti spanec in poveča tveganje za neželene učinke, zlasti pri ljudeh z že obstoječimi zdravstvenimi težavami ali tistih, ki uživajo druge stimulativne snovi.

Kaj lahko potegnemo iz najnovejših ugotovitev?

Za zdrave odrasle, ki občasno posežejo po energijskem napitku, ni razloga za paniko. A zmernost je ključna. Več energijskih pijač na dan ali dodajanje prehranskih dopolnil s tavrinom poleg že tavrina bogate prehrane ni priporočljivo, zlasti če bodo prihodnje raziskave potrdile povezavo z razvojem rakavih bolezni.

Do takrat je najboljša izbira za dvig energije še vedno uravnotežena prehrana, ne pločevinka energijske pijače. Če imate kakršnekoli zdravstvene težave ali družinsko zgodovino raka, se je pred jemanjem dopolnil s tavrinom ali uživanjem energijskih pijač smiselno posvetovati z zdravnikom.

Članek je povzet po besedilu Gulshanare (Rumy) Begum, predavateljice prehrane in znanosti o vadbi na Univerzi v Westminsterju. Objavljeno s Creative Commons licenco na portalu The Conversation.