Pistacije so zeleni zaklad, ki čisti žile in krepi črevesje. Preberite, zakaj

Pistacije vsebujejo vlaknine, ki delujejo kot prebiotiki, hrana za dobre bakterije v črevesju. Tako izboljšujejo prebavo, krepijo imunski sistem in celo vplivajo na boljše razpoloženje.

Bogate so z antioksidanti, ki ščitijo celice pred poškodbami. Vlaknine v pistacijah pomagajo telesu hitreje odstranjevati škodljive snovi, kar zmanjša tveganje za raka debelega črevesa, jeter in dojk.

Vsebujejo zdrave maščobe in rastlinske sterole, ki znižujejo slab holesterol (LDL) in uravnavajo krvni tlak. Poleg tega so eden najboljših oreščkov po vsebnosti kalija, ključnega minerala za srce.

Učinkovito znižujejo holesterol

Kombinacija nenasičenih maščob in fitosterolov pomaga zmanjšati absorpcijo holesterola v črevesju. Tako pistacije delujejo kot naravni čistilci žil.

Uravnavajo krvni sladkor

Zaradi visoke vsebnosti vlaknin, beljakovin in vitamina B6 preprečujejo nenadne skoke sladkorja v krvi ter dajejo dolgotrajen občutek sitosti.

Podpirajo hujšanje

Pistacije so med oreščki ene z najmanj kalorijami. Zaradi beljakovin in vlaknin nas nasitijo, obenem pa telo ne absorbira vseh kalorij, kar je dobro za obseg pasu.

Varujejo vid

Vsebujejo lutein in zeaksantin, pigmenta, ki ščitita oči pred škodljivo modro svetlobo in starostnimi spremembami.

Koliko pistacij na dan

Priporočena količina je približno 30 g na dan, to je ena pest.

Na kaj moramo paziti

Pistacije lahko vsebujejo plesni, kupujmo kakovostne, nepoškodovane, nesoljene in po možnosti ekološke oreške.

Pistacije niso modna muha, temveč pametna izbira za vsak dan. Majhne, a močne, zelena energija za telo in možgane!