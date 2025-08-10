Piščanec ali govedina? Raziskava razkriva, katero meso je za zdravje boljša izbira

Večna dilema med ljubitelji mesa, piščanec ali govedina je po zadnjih raziskavah dobila nepričakovan zasuk.

Španski znanstveniki so namreč ugotovili, da nemastna govedina morda manj škoduje človeškemu organizmu kot piščanec, kar je sprožilo burne odzive tako v strokovni kot širši javnosti.

Kako študija spreminja pogled na meso

Raziskava, ki je trajala osem mesecev in je zajela 16 zdravih mladih oseb, starih od 18 do 22 let, je proučevala njihov črevesni mikrobiom. Gre za skupino koristnih bakterij, ki pomembno vplivajo na prebavo, imunski sistem in komunikacijo možganov s prebavnim traktom.

Rezultati so pokazali, da prehrana z večjim deležem piščanca znatno zmanjšuje raznolikost in bogastvo teh dobrih bakterij.

Udeleženci, ki so trikrat tedensko uživali piščančje meso, so imeli višjo raven potencialno škodljivih bakterij, povezanih z večjim tveganjem za nastanek raka debelega črevesa in želodca.

Nasprotno so pri tistih, ki so uživali nemastno govedino, zaznali povečano število bakterije Blautia, znane po tem, da ščiti sluznico črevesja in blaži vnetja.

Negativni vplivi prehrane z več piščancem

Nutricionisti so dodatno opozorili, da prehrana z veliko piščanca negativno vpliva na sposobnost telesa za uravnavanje krvnega sladkorja. To lahko povzroči težave, kot so omotica, šibkost, srčne težave in motnje spanja.

Še več, raziskava je pokazala zmanjšano proizvodnjo aminokislin pri uživalcih piščanca. Aminokisline so ključne za imunski sistem in pravilno delovanje prebavnega trakta.

Potrditev tudi iz drugih študij

Ti rezultati sovpadajo z izsledki italijanske raziskave, ki je pokazala, da ljudje, ki tedensko zaužijejo več kot 300 gramov perutninskega mesa, imajo dvakrat večje tveganje za razvoj raka želodca in debelega črevesa.

Vzroki za te ugotovitve še niso povsem razjasnjeni, vendar znanstveniki sumijo na visoke temperature med pripravo piščanca in sestavo krme v industrijski perutninski reji.

Govedina kot pomemben del zdrave prehrane

Po drugi strani nemastna govedina ostaja bogat vir zdravih maščob, beljakovin, železa, cinka in vitamina B12, ki je ključen za zdravje živčnega in srčno-žilnega sistema.

Strokovnjaki še vedno svetujejo zmernost pri uživanju vseh vrst mesa, a poudarjajo pomen informiranosti in skrbnega izbora, saj ni vsako belo meso nujno tudi najboljša izbira za zdravje.