Pijete kavo vsak dan? Kaj ta res naredi vašemu srcu, razkriva nova raziskava

Ena skodelica espresa vsebuje približno 63 mg kofeina, filter kava pa lahko celo do 120 mg.
Fotografija: Priporočena zgornja meja za zdrave odrasle je okoli 400 mg kofeina dnevno. FOTO: Getty Images
Priporočena zgornja meja za zdrave odrasle je okoli 400 mg kofeina dnevno. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
18.08.2025 ob 11:30
Kava je za mnoge nepogrešljiv del vsakdana, vendar se že dolgo razpravlja o tem, kako vpliva na zdravje srca.

Medtem ko nekateri opozarjajo na tveganja zaradi kofeina, nove raziskave kažejo, da lahko zmerno uživanje kave prinaša tudi zaščitne učinke.

Koliko kave pijemo?

Po svetu spijemo v povprečju dve do štiri skodelice kave na dan, kar se razlikuje glede na navade posameznikov in velikost skodelice.

Ena skodelica espresa vsebuje približno 63 mg kofeina, filter kava pa lahko celo do 120 mg. Tako se dnevni vnos hitro poveča, zlasti pri ljubiteljih močnejših kavnih napitkov, kot so kapučino, latte ali dvojni espreso.

Priporočena zgornja meja za zdrave odrasle je okoli 400 mg kofeina dnevno, kar pomeni približno štiri skodelice kave. Pri bolj občutljivih ljudeh pa lahko že manjše količine povzročijo nemir, palpitacije ali tesnobo.

Kava in srce – koristi zmernosti

Raziskave kažejo, da lahko pitje do treh skodelic kave na dan zmanjša tveganje za bolezni srca. Zmerno uživanje kave naj bi:

  • zmanjšalo vnetja,
  • izboljšalo krvni obtok,
  • imelo zaščitni učinek pred srčnim infarktom.

Seveda pa je vpliv odvisen od posameznika in njegove tolerance na kofein.

Preveč kave, več tveganja

Ko presežemo tri skodelice na dan, se lahko pozitivni učinki zmanjšajo.

Prekomeren vnos kofeina lahko povzroči:

  • povišan krvni tlak,
  • motnje srčnega ritma,
  • poslabšanje obstoječih težav, kot je hipertenzija.

Zato naj bodo ljudje z obstoječimi srčno-žilnimi boleznimi pri uživanju kave še posebej previdni.

Kaj pa alternative?

Za tiste, ki želijo uživati v okusu kave brez pretiranega vnosa kofeina, so dobra izbira brezkofeinska kava, zeleni čaj ali zeliščni napitki. Ti ponujajo podobno zadovoljstvo, hkrati pa zmanjšujejo tveganja.

Ključ je v ravnovesju

Kava ni nujno škodljiva, nasprotno, v zmernih količinah lahko celo koristi srcu. Najbolj pomembno je, da poslušamo svoje telo in najdemo ravnovesje. Za večino ljudi velja, da sta ena do tri skodelice dnevno varna in lahko celo koristna izbira.

