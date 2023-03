Petek - Venerin dan: Zakaj nam je petek tako všeč

Slovensko ime petek izhaja iz vrstnega reda dneva v tednu - peti dan v tednu. Pojavlja se v ustaljenem reklu (fraza/besedni zvezi) »Vsak petek in svetek.«

In ker je peti dan v tednu - da, peti. Število 5 so imenovali krogovo število. Je nekak simbol cikličnega potekanja časa (tudi gibanja). Pitagorejci so imeli pravilno peterokrako zvezdo, pentagram, za razpoznavni znak njihovega združenja in hkrati za simbol zdravja. Je pa tudi 5 krogov na olimpijski zastavi, kar nima nobene zveze s pentagramom in pojasnjujemo s številom celin. Število 5 je vsota prvega sodega in prvega lihega števila, če vzamemo število 1 za enoto. Torej: 5 = 2 + 3. Število 5 dobimo tudi kot vsoto kvadratov njemu ne sodih predhodnih števil: 5 = 32 + 12, kar ni nič božanskega, ampak predvsem uporabnega za risanje kvadratnega korena 5.

Stari Egipčani so zapazili, da je kvadrat števila 5 enak vsoti kvadratov njemu predhodnih števil: 52 = 32 + 42. To značilnost so imeli za božansko lastnost števila 5.

No, mladi radi rečejo: »Petek je dan za metek«

Petek je dan ustvarjen za prijetna druženja, ljubezenska srečanja, romantiko, umetnost, lepoto in uživanje! Posvetite se ljubljenim. Če ste bolj aktivno razpoloženi, nakupujte, se zabavajte, če ste umetniško navdahnjeni, naredite lepo umetnino, uživajte v glasbi ... Če ste v službi, jo prej zaključite! Tudi, če imate dolovno soboto. Petek je »casual day«, tudi v najbolj »zapetih« podjetjih? To še velja?

V sanskrtu je Veneri ime Shukra. Venera je planet veselja, ljubezni, plemenitosti, umetnosti in lepote.

Če ste bolj aktivno razpoloženi, ali pa ste pri denarju, nakupujte, se zabavajte, če ste umetniško navdahnjeni, naredite lepo umetnino, uživajte v glasbi ... Oblecite nekaj svetlega, modrega ali pisanega. Petek je tudi dan za počitek, uživanje, dobro sprostitev in sproščujočo masažo. Svoje polepšanje lahko popestrite s prijetno družbo v velnesu, na primer ...

Petek je po večini zadnji dan v delovnem tednu pred koncem tedna. V islamu je petek dan javnega čaščenja v mošejah. Judovski sabat je začne ob sončnem zahodu v petek in traja do sončnega zahoda v soboto ....