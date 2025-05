Pet znakov, da zaužijete preveč sladkorja

Po priporočilih naj dnevni vnos sladkorja pri ženskah ne presega šestih čajnih žličk, pri moških pa devet.

To pomeni največ 25–36 gramov oziroma približno 100–150 kalorij sladkorja dnevno. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča omejitev na največ 50 gramov, idealno pa ne več kot 25 gramov sladkorja na dan.

Če se upošteva, da že ena pločevinka gazirane pijače (355 ml) vsebuje 39 gramov sladkorja, granola ploščica 8 gramov, grški jogurt z borovnicami pa 14 gramov, postane jasno, kako hitro se preseže priporočeni dnevni vnos. Večina ljudi zaužije vsaj dvakrat več sladkorja, kot je priporočeno.

Velik delež sladkorja v prehrani izvira iz skritih virov, ne le iz slaščic, peciva in sladkih pijač, temveč tudi iz številnih predelanih živil. Pogosto je sladkor na seznamih sestavin zapisan pod drugimi imeni, zato ga ni enostavno prepoznati.

1. Povečana telesna teža in stalen občutek lakote

Sladkor vsebuje veliko kalorij in ne zagotavlja dolgotrajnega občutka sitosti, saj ne vsebuje prehranskih vlaknin. Kadar je sladkorja v prehrani preveč, se pojavlja stalna lakota, ki vodi v pogostejše uživanje hrane in posledično v povečanje telesne teže.

2. Poškodbe kože in akne

Prekomerno uživanje sladkorja spodbuja sproščanje inzulina in rastnega dejavnika IGF-1, kar vodi do povečane aktivnosti lojnic in prekomernega »roženinjenja« kože. Posledično prihaja do zamašitve por, nastanka mozoljev in vnetij.

3. Močna želja po sladkem in nihanja razpoloženja

Povišana raven glukoze v krvi spodbuja izločanje inzulina. Pogosto pride do hitrega padca ravni sladkorja v krvi pod normalne vrednosti, kar povzroči tako imenovano relativno hipoglikemijo. Ta sproži močno željo po sladkarijah in lahko vpliva na razpoloženje, pojavita se razdražljivost in nemir.

4. Kronična vnetja in oslabljena odpornost

Običajno se enostavni sladkorji absorbirajo v tankem črevesju. Ko njihova količina preseže absorpcijsko sposobnost, preidejo v debelo črevo, kjer postanejo hrana za določene bakterije.

Njihovo prekomerno razmnoževanje lahko povzroči sproščanje endotoksinov (lipopolisaharidov), ki vstopijo v krvni obtok, povzročijo tihi (kronični) vnetni odziv, oslabijo imunski sistem in pospešujejo procese staranja.

5. Pospešeno staranje kože in vezivnega tkiva

Visok vnos sladkorja spodbuja nastanek naprednih produktov glikacije (AGE – Advanced Glycation End-products), ki poškodujejo kolagenska vlakna.

Zaradi prečnih povezav med vlakni kolagen postane tog, lomljiv in manj elastičen. Posledično se zmanjša sposobnost regeneracije tkiv, kar se odraža v hitrejši izgubi čvrstosti in kakovosti kože.

Če se pojavijo opisani znaki, je smiselno razmisliti o zmanjšanju vnosa sladkorja. Zmernost pri uživanju sladkorja pomembno prispeva k boljšemu splošnemu počutju in dolgoročnemu zdravju.