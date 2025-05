Papež z utežmi: Leon XIV. združuje vero, fitnes in zmerno prehrano

V času, ko Cerkev išče nove poti povezovanja z verniki, je papež Leon XIV. (nekdanji kardinal Robert Francis Prevost) presenetil svet z nečim nepričakovanim: z utežmi.

Ne v metaforičnem, temveč dobesednem smislu. Novi papež, izvoljen maja 2025, ni le duhovni voditelj katoliškega sveta, temveč tudi vzor sodobnega zdravega življenjskega sloga.

Telesna moč in duhovna disciplina

Že pred izvolitvijo je Leon XIV. redno obiskoval fitnes center v bližini Vatikana. Njegov osebni trener se je kasneje v medijih spomnil trenutka, ko je izvedel, da je njegov zvesti klient kardinal. »Nisem mogel verjeti. Dvigoval je 25-kilogramske uteži z neverjetno osredotočenostjo,« je dejal.

Papež je treniral dvakrat do trikrat na teden, izvajal vaje za moč in vzdržljivost ter se posvečal skrbi za telo z enako predanostjo, kot jo namenja duhovnemu življenju. Njegova filozofija je preprosta: zdravo telo podpira zdrave misli, in s tem močnejšo vero.

Sinner je že obiskal papeža Leona XIV in mu podaril svoj lopar. FOTO: Vatican Media/catholicpressphoto/imago

Preprosta, a premišljena prehrana

Čeprav o papeževi prehrani ni veliko uradnih informacij, je znano, da redno poje vse, kar mu je ponujeno na krožniku, brez razmetavanja hrane in brez posebnih zahtev. To pa ne pomeni, da ne skrbi za to, kaj je.

Njegova prehrana temelji na preprostih načelih:

izogibanje predelani hrani in sladkorju,

redno uživanje sadja, zelenjave, rib in polnozrnatih živil,

veliko vode in zeliščnih čajev, zlasti zelenega.

Takšen pristop se ujema z njegovim splošnim pogledom na življenje: zmernost, hvaležnost in spoštovanje do naravnega.

Duhovni ritem in ljubezen do športa

Vsak dan začne z molitvijo in tihim razmislekom. A poleg duhovnih vaj je znan tudi kot navdušen športni navijač, predvsem tenisa. Med njegovimi priljubljenimi igralci sta Carlos Alcaraz in Novak Đoković, kar razkriva tudi njegovo zanimanje za tekmovalni duh in vztrajnost. Jannik Sinner ga je že obiskal in mu podaril svoj teniški lopar.

Papež Leon XIV. predstavlja redko ravnotežje med telesnim in duhovnim. Ne pridiga zgolj o ravnovesju, živi ga. S svojo vitalnostjo in sodobnim pristopom je mnogim vernikom, predvsem mlajšim generacijam, postal simbol tega, kako se lahko vera in zdravje podpirata, ne izključujeta.

Papež, ki dviguje uteži, hkrati dviguje tudi pričakovanja o tem, kaj pomeni biti voditelj v 21. stoletju. Leon XIV. kaže, da skrb za telo ni zgolj fizična praksa, temveč globoko duhovno dejanje, spoštovanje življenja v najširšem pomenu.