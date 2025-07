Ozempic in Mounjaro: učinkovita zdravila za hujšanje, a z resnimi stranskimi učinki

Zdravila, kot sta Ozempic in Mounjaro, sprva namenjena zdravljenju sladkorne bolezni tipa 2, so v zadnjih letih postala znana kot sredstva za hitro izgubo telesne teže.

Njihova uporaba se je močno razširila tudi med ljudmi brez sladkorne bolezni, predvsem zaradi učinkovitega zmanjšanja apetita in posledične izgube kilogramov.

Kljub popularnosti pa nova študija opozarja na resna zdravstvena tveganja.

Po podatkih britanske agencije za zdravila (MHRA) je bilo v Veliki Britaniji zabeleženih 294 primerov akutnega in kroničnega pankreatitisa pri osebah, ki so uporabljale tirzepatid (učinkovina zdravila Mounjaro) ali semaglutid (ki ga vsebujeta Ozempic in Wegovy). Zabeleženih je bilo tudi 10 smrti, povezanih z uporabo teh zdravil.

Čeprav vzročna povezava med zdravili in omenjenimi zapleti še ni dokončno potrjena, zdravniki opozarjajo, da potencialni stranski učinki še niso dovolj raziskani. Zaradi tega so že stekle dodatne študije o varnosti tovrstnih zdravil.

Kako delujejo injekcije za hujšanje?

Zdravila temeljijo na posnemanju hormona GLP-1, ki upočasnjuje prebavo, zmanjšuje tek in posledično spodbuja izgubo telesne teže. Ocenjuje se, da naj bi v letu 2024 kar 5 odstotkov prebivalcev Združenega kraljestva uporabljalo zdravila Wegovy, Ozempic ali Mounjaro.

Najpogostejši in resnejši stranski učinki

Med pogostimi stranskimi učinki so slabost, bruhanje, driska, zaprtje, omotica, glavoboli, hitrejši srčni utrip in okužbe. Harvard Medical School svetuje uživanje krekerjev, mete ali ingverjevih napitkov približno 30 minut po injiciranju, kar lahko ublaži slabost.

Pomagajo lahko tudi pitje zadostnih količin tekočine, izogibanje mlečnim izdelkom in uživanje hrane z visoko vsebnostjo vlaknin.

Redkejši, a resnejši zapleti vključujejo pankreatitis, rak ščitnice in akutne poškodbe ledvic. Možno je tudi, da zdravila povzročajo gastroparezo – ohromelost želodca, ki znatno upočasni prebavo in lahko vodi do hudih prebavnih težav.

Poleg tega je uporaba zdravila povezana tudi z neprijetnim žveplastim spahovanjem. Po podatkih ameriške univerze v Zahodni Virginiji naj bi približno petina uporabnikov GLP-1 zdravil poročala o tem pojavu, ki ga povzroča povečana količina bakterij in posledično tvorba plina vodikovega sulfida – značilnega po vonju po gnilih jajcih.

Tveganje za nosečnost in vpliv na kontracepcijo

Zdravila za hujšanje lahko povečajo plodnost. Uporabnicam se svetuje uporaba zanesljive zaščite, saj so se pojavila poročila o neželenih nosečnostih kljub uporabi kontracepcije. MHRA je prejela več kot 40 poročil o nosečnostih med uporabnicami teh zdravil, kar je sprožilo dodatno zaskrbljenost glede njihovega vpliva na učinkovitost hormonskih kontraceptivov.

Pozivi k previdnosti

Klinični farmacevti opozarjajo, da uporaba GLP-1 zdravil v kombinaciji z drugimi antidiabetiki lahko poveča tveganje za hipoglikemijo, nevarno znižanje ravni sladkorja v krvi. Prav tako lahko pride do resnih zapletov pri osebah z obstoječimi srčno-žilnimi težavami.

Zdravniki poudarjajo pomen postopnega uvajanja nižjih odmerkov in natančnega spremljanja stanja uporabnikov. Prav tako svetujejo, da se zdravila pridobivajo iz preverjenih virov, saj so se že pojavili ponaredki, ki lahko predstavljajo resno nevarnost za zdravje.