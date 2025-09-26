Opozorilo: mehke tablete vsebujejo ftalate! Kakšna so zdravstvena tveganja

Mehke kapsule, bolj znane kot softgel kapsule, so priljubljena oblika dostavljanja vitaminov, omega-3 maščobnih kislin in drugih prehranskih dopolnil zaradi svoje gladke strukture in enostavnega požiranja.

V jedru vsebujejo tekočo ali oljno snov, ovojnica pa je mehka in upogljiva. A v zadnjem času so te kapsule prišle v ospredje kritik zaradi uporabljenih plastičnih mehčalcev – ftalatov.

Da je ovojnica kapsule dovolj elastična in trpežna, jo proizvajalci pogosto obdajo s ftalati. Gre za kemikalije, ki so povezane z različnimi zdravstvenimi pomisleki.

Ftalati so znani kot endokrini motilci (hormonski motilci), saj lahko vplivajo na delovanje hormonskih sistemov. Živalske študije kažejo, da lahko motijo razvoj reproducirajočih organov, plodnost ali hormonsko ravnovesje.

Pri ljudeh so raziskave odkrile povezave med izpostavljenostjo ftalatov ter prirojenimi napakami, alergijskimi boleznimi pri otrocih in celo povečanem tveganju za srčno-žilne bolezni. Vendar pa znanost še vedno preučuje, v kolikšnem obsegu so ti učinki zares relevantni pri tipičnih količinah, ki jih ljudje zaužijemo.

Ocena tveganja je otežena tudi zato, ker ftalat ni samo en: obstaja več vrst, vsaka s svojimi lastnostmi in tveganji. Ne uporabljajo se vsi v kapsulah, prav tako pa največja izpostavljenost pogosto prihaja iz drugih virov, od vinilnih talnih oblog, zaves, parfumov ali osvežilcev zraka do plastičnih embalaž in električnih kablov.

Regulativa v EU (in v Sloveniji)

V Evropi veljajo strogi predpisi glede uporabe ftalatov v zdravilih in medicinskih pripomočkih. Evropska agencija za zdravila (EMA) je izdala smernice, ki določajo dovoljene vrste ftalatov, omejitve dnevnih odmerkov in obvezno spremljanje tveganj.

V medicinskih pripomočkih določila regulacije, kot je Uredba (EU) 2017/745, prepovedujejo uporabo ftalatov z lastnostmi rakotvornosti, mutagenosti ali toksičnosti za razmnoževanje (CMR) v koncentraciji nad 0,1 % brez utemeljitve in označevanja. (NAMSA)

Ena izmed večjih sprememb v zakonodaji EU se nanaša na DEHP – uporabljajo se postopki za postopno ukinjanje uporabe tega ftalata v medicinskih pripomočkih, razen če je njegova uporaba strogo upravičena.

V Sloveniji predpisi sledijo evropski zakonodaji. Zdravila in medicinski pripomočki, ki se prodajajo na slovenskem trgu, morajo izpolnjevati kriterije EMA in evropske regulative. Do danes ni javno dostopnih dokazov, da bi bila uporaba mehkih kapsul z izvedenimi ftalati v Sloveniji posebej drugačna ali manj regulirana kot drugje v EU.

Kaj naj stori potrošnik?

Previdno preglejte sestavine na embalaži svojih prehranskih dopolnil.

Vprašajte farmacevta ali proizvajalca, ali kapsula vsebuje ftalate – obstajajo alternative brez njih. Če jemljete veliko dodatkov ali ste izpostavljeni mnogim drugim virom ftalatov, bodite še posebej pozorni.

Spremljajte nadaljnje raziskave in obvestila regulatorjev, znanost se še razvija.