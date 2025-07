Olje iz jeter polenovke: Ali ga je smiselno jemati? Zdravstvene koristi in nasveti

Olje iz jeter polenovke je poznano kot naravno prehransko dopolnilo, ki že od 18. stoletja prispeva k zdravju ljudi, predvsem zaradi vsebnosti vitamina D, hranila, ki ga številni v Sloveniji v hladnejših mesecih ne dobijo dovolj.

A to olje ponuja še precej več.

Kot pove že ime, gre za olje, pridobljeno iz jeter polenovke. Čeprav to morda ne zveni najbolj privlačno, se v njem skriva dragocena kombinacija omega-3 maščobnih kislin ter vitaminov A in D.

Kaj je olje iz jeter polenovke?

Gre za eno izmed najbolj učinkovitih naravnih virov omega-3 maščobnih kislin EPA in DHA ter vitaminov A in D – vse v enem dopolnilu. Ker telo teh hranil ne more proizvajati samo, jih je treba vnesti s prehrano ali dodatki.

Vitamin D uravnava količino kalcija in fosfata v telesu, kar prispeva k zdravim kostem, zobem in mišicam. Čeprav ga telo proizvaja ob izpostavljenosti soncu, je pomanjkanje vitamina D v Sloveniji zlasti pozimi zelo pogosto.

Vitamin A (retinol) podpira imunski sistem, zdravo kožo, vid in presnovo železa. Najdemo ga tudi v zelenjavi oranžne in temnozelene barve ter mlečnih izdelkih.

Zdravstvene koristi olja iz jeter polenovke

Olje iz jeter polenovke ima več pozitivnih učinkov na zdravje, še posebej za tiste, ki:

težko zaužijejo dovolj rib ali vitaminov z običajno prehrano,

želijo okrepiti imunski sistem,

iščejo naravno podporo za sklepe, kosti in možganske funkcije,

se soočajo z vnetji ali znaki staranja.

1. Podpora za srce in ožilje

Omega-3 maščobne kisline pomagajo znižati raven trigliceridov v krvi in povečajo delež »dobrega« holesterola (HDL). Tako pozitivno vplivajo na srčno-žilni sistem in zmanjšujejo tveganje za bolezni srca.

2. Boljši sklepi in močnejše kosti

Zaradi vsebnosti vitamina D olje prispeva k boljši absorpciji kalcija, s tem pa k trdnosti kosti in zdravju zob. Koristno je tudi za ljudi z obrabo hrustanca ali bolečinami v sklepih, saj blaži vnetja in lahko ublaži simptome artritisa.

3. Krepitev vida in zdravja kože

Vitamin A podpira zdravje oči in preprečuje starostne okvare vida. Prav tako spodbuja obnavljanje kože ter pomaga pri obrambi pred okužbami in poškodbami tkiv.

4. Mentalno zdravje in delovanje možganov

Omega-3 maščobe prispevajo k boljšemu spominu, koncentraciji in razpoloženju. Nekatere raziskave kažejo, da lahko pomagajo tudi pri blažitvi tesnobe in depresije.

Na kaj morate biti pozorni pri izbiri olja?

Na trgu je na voljo več vrst ribjih olj, vendar olje iz jeter polenovke izstopa po vsebnosti naravnih vitaminov. Kljub temu pa:

preverite, da izdelek ne vsebuje prekomernih količin vitamina A, saj lahko ta v večjih odmerkih škodi, zlasti v nosečnosti,

izberite kakovostno dopolnilo, pridobljeno iz divjih rib, testirano na prisotnost težkih kovin in drugih onesnaževal,

ne kombinirajte z drugimi prehranskimi dopolnili z vitaminoma A in D, razen po posvetu z zdravnikom.

Za koga olje ni primerno?

Olje iz jeter polenovke ni priporočljivo za nosečnice zaradi visoke vsebnosti vitamina A. Prav tako, naj se njegovi uporabi izogibajo posamezniki, ki že jemljejo dodatke z visoko vsebnostjo vitaminov A ali D.

Ali obstajajo rastlinske alternative ribjemu olju?

Da. Za vegane ali ljudi, ki ne uživajo rib, so na voljo dopolnila na osnovi alg, lanenega semena ali orehov. Med temi so najbolj učinkovita tista iz mikroalg, saj vsebujejo neposredne oblike omega-3 (EPA in DHA), ki jih telo najbolje izkoristi.

Olje iz jeter polenovke je lahko odlična dopolnitev vsakodnevne prehrane in za ljudi, ki ne uživajo dovolj rib. Prinaša številne koristi za srce, možgane, kosti in imunski sistem, vendar je pomembno, da se pred začetkom jemanja posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom, še posebej če že jemljete druga dopolnila.