Ohranite svoje kolo v odličnem stanju: kako pravilno vzdrževati in negovati svoje kolo

Čiščenje kolesa je temeljna naloga vzdrževanja. Če vam čas in prostor dopuščata, je kolo priporočljivo očistiti po vsaki uporabi z mlačno vodo in blagim detergentom. S krpo ali mehko ščetko previdno odstranite umazanijo, blato in druge delce. Še posebej bodite pozorni pri čiščenju verige, zobnikov, menjalnika in zavor. Po čiščenju kolo s suho krpo temeljito obrišite.

Poskrbite za dobro stanje kolesa

Veriga je eden najbolj obremenjenih delov kolesa, saj se prek nje prenaša moč vaših nog na podlago, zato je redno mazanje ključnega pomena. Za mazanje uporabite kakovostno mazivo, ki ga dobite v vsaki specializirani kolesarski trgovini, kjer vam bodo tudi najbolje svetovali o najprimernejši vrsti maziva za kolo in načinu uporabe. Mazivo nanesite na verigo in pri tem obračajte zobnik, da se mazivo po verigi enakomerno razporedi. Odvečno mazivo obrišite s suho krpo. Redno mazanje verige zmanjšuje trenje in obrabo ter omogoča bolj gladko prestavljanje.

Ne pozabite na pnevmatike

Pravilen tlak v pnevmatikah je bistvenega pomena za udobno in varno vožnjo. Prenizek tlak povečuje tveganje za predrtje, previsok tlak zmanjšuje oprijem in udobje med vožnjo. Redno preverjajte tlak v pnevmatikah, v najboljšem primeru pred vsako vožnjo, drugače pa vsaj enkrat tedensko. Upoštevajte priporočene vrednosti tlaka, ki jih je predpisal proizvajalec kolesa ali pnevmatik.

Če želite svoje kolo ohraniti v dobrem stanju več let, je pomembno tudi ustrezno shranjevanje kolesa. Kolo vedno shranite v suhem prostoru, stran od sončnih žarkov ali vlage.

Nikakor ne pozabite na redni letni servisni pregled kolesa, kjer vam bodo usposobljeni strokovnjaki kolo pregledali, znova nastavili vse pomembne komponente in po potrebi zamenjali obrabljene dele.

Če boste upoštevali teh nekaj nasvetov, bo vaše druženje s kolesom brezskrbno, vi in vaše kolo pa bosta ostala v dobri kondiciji še mnogo let, in če svojega kolesa še nimate, si oglejte široko ponudbo koles, ki je na voljo.

Naročnik oglasne vsebine je Mimovrste