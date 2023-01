Odličen pripomoček za ženske z velikimi ...

Ne glede koliko časa porabite za izbiro pravega športnega nedrčka, še vedno kar 80 odstotkov žensk nosi napačno velikost.

Za dekleta z večjimi prsmi je iskanje športne podpore nov velik problem in nekatere morajo zato nositi kar dva naenkrat. Mi smo jih med tekom že opazili in izgledalo je več kot neudobno. Po grimasah na obrazu smo to ugotovili, kajpak, takšni packi pa že nismo. No, vsaj nekateri.

Zato je še kako primerno, da je bila ena izmed žensk, ki sodi v zgoraj omenjeno skupino tekačic Lynne Koziey, pobudna in ustvarjalna sila pri oblikovanju in izdelavi novega športnega nedrčka Buband.

»Kot večina deklet, sem tudi sama imela težave pri nakupu športnih nedrčkov, ki omogočajo dovolj stabilnosti in opore. Da sem poskakovanje prsi, sem potrebovala celo dva nedrčka in športni trak. Zato sem želela sebi in ostalih dekletom ponuditi produkt, ki dejansko deluje in je bil preizkušen na meni,« pravi Kozieyjeva. Produkt, ki ga je ustvarila ženske nosijo preko svojega športnega nedrčka, za zmanjšanje poskočnosti dela telesa, ki mu pri teku ni treba biti poskočen. Trak oblečemo preko glave, ga naravnamo tako, da nudi oporo, tako kot vidi na sliki, na vrhu vaših prsi.

Dodatna podpora se ne odraža le v udobju med tekom, temveč tudi v zdravju. British Journal of Sports Medicine je opravil študijo s 1,400 ženskami maratonkami in ugotovil, da jih kar dve tretjini med tekom trpi zaradi bolečine v prsih, pa čeprav velika večina teh nosi športni nedrček. »Raziskovalci so ugotovili, da je boljša opora več kot nujna predvsem zaradi raztezanja Cooperjevih ligamentov, ki skrbijo, da vaše prsi ostanejo na mestu in se skozi nabiranje kilometrov ne pomikajo k tlom.

Kozieyjeva je preizkusila ogromno materialov in se odločila za najudobnejšega, ki je omogočil tudi dovolj podpore, obenem pa poskrbela, da material diha, se hitro suši in da ga lahko vržemo v pralni stroj. Trak omogoča udobje do te mere, da ob stiku z vašo kožo ne boste dobili izpuščajev po dolgem teku. Tek, tenis, košarka, nogomet, odbojka in številni drugi športi so primerni za uporabo tega traku, ki ga je Kozieyjeva na trg poslala v petih velikostih.