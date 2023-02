Odkrivamo, kako shujšati med smučanjem

V šestih urah smučanja pokurimo 2000 kalorij, v tednu smučarije lahko shujšate nekaj kilogramov, več kot dva v enem tednu, okrepite svoje trebušne mišice, izboljšate telesno odpornost in celo – zmanjšate simptome depresije.

Tisti, ki gredo na smučanje, se veselijo užitka, ki jih čaka. Vendar pa drsenje po strminah ni le prav posebna naslada, pač pa je tudi zelo zdravo početje. Ne le, da v šestih urah smučanja pokurimo 2000 kalorij, v tednu smučarije lahko shujšate nekaj kilogramov, več kot dva v enem tednu, okrepite svoje trebušne mišice, izboljšate telesno odpornost in celo – zmanjšate simptome depresije!

Da boste še bolj uživali v naslednjih dneh, in vedno, ko boste na snegu, predstavljamo nekaj zdravstvenih koristi, ki jih prinaša smučarija.

Krepitev trebušnih mišic

Umetnost smučanja je, da skušate ostati pokonci medtem ko drsite po drseči podlagi. Da ostanete v ravnotežju morate sodelovati z trebušnimi mišicami, in sicer s tistimi globokimi, ki se začnejo na vsaki strani ob hrbtenici, se vijejo okoli telesa in se končajo pri medenici.

To so ključne trebušne mišice, ki, kadar so skrčene, delujejo kot korzet, steznik, stiskajoč spodnji del trebuha. Krepijo tudi ostale trebušne mišice in stabilizirajo hrbtenico, da bi se ne zvijala, ko se sklonite naprej ali med smučanjem padete. Izboljšanje moči trebušnih mišic vam bo pomagalo izboljšati ravnotežje in i koordinacijo na sploh.

Krepitev srčno-žilnega sistema

Ne glede na to, ali ste začetnik ali dober smučar, na strminah vedno krepite srčno-žilni sistem. To pomeni, da dvignete srčni utrip, kar poveča kroženje krvi in tako v tkivo prihaja več hranil in kisika, vse to pa pomaga, da se odvečno v krvi čim prej izgubi iz telesa.

Med tako vadbo se mišice pripravijo na več kisika in krvi, kapilare so bolj obremenjene in mišice so se zmožne raztegniti, istočasno pa hitreje kurite kalorije.

Že pol ure smučanja brez postankov je dobra vadba za srčno-žilni sistem. Začetniki imajo še to prednost da se, preden si upajo na žičnico, vzpenjajo navkreber s smučmi na nogah, da štamfajo. To pa je vadba tako za srce kot za pljuča.

Telo vedno dela

Čeprav je smučanje dobro za vse glavne mišične skupine, so najbolj obremenjene notranje in zunanje mišice stegen, mišice upogibalke in mišice na zadnjici - vse zaradi naprej nagnjenega položaja smučarja, ki ga zahteva ta šport.

Pred smučanjem bi se bilo treba deset minut ogrevati in se po smučanju prav toliko časa raztezati, se ohlajati, s tem se izognemo bolečinam v mišicah in morebitnim poškodbam mišičnih vlaken. Najboljši način da se pravilno raztegnemo je, da poskrbimo za spodnji del noge, za tetive, stegna, spodnji in zgornji del hrbta in roke in se za vsako raztezanje zadržimo v potrebnem položaju za 40 sekund.

Raztegniti je potrebno tudi podlahti in nadlahti – kar pomeni, da pri smučanju delajo tudi roke, ko držite palici in če vozite čez grbine, kjer je potrebno zabadati palice, z rokami pa tudi nadziramo ravnotežje, hitrost in smer. Pri tem seveda sodelujeta lopatici in za delo le-teh potrebne mišice in mišice spodnjega dela hrbta – kar pomeni, da gre pri smučanju za kakovostno telovadbo.

Strokovnjaki pravijo, da uro po kosilu ni dobro smučati, ko telo prebavlja zaužito je obremenjeno, lahko pa postanete tudi zaradi tega malo zaspani in taki niste za na smuči.

In hujšanje?

Ja, tudi. Bolj strm ko je teren, bolj boste shujšali, saj se telo na strmini bori z ravnotežjem, kar pomeni, da so vključene prav vse mišice in čuti. Vožnja čez grbine, ki jo obvladajo vešči smučarji, pobere še več energije.

Razlog za hujšanje je tudi nizka temperatura ozračja, če je pod ničlo mora telo poskrbeti, da se telesna temperatura dvigne in tako pokurite še več kalorij.

Seveda pa ne boste shujšali, če boste med pavzami uživali z vročo čokolado, slaščicami. kuhanim vinom, tudi kuhanim pivom, ki je letošnji zimski hit na smučiščih. Če se boste izognili še temu, bodo kilogrami izginjali še hitreje.

Ta zapis je nastal po članku Naomi Coleman, femail.co.uk.