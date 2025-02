Obratno staranje je resnično: kako obrniti biološko uro

Kulturna obsedenost s staranjem. V letošnji znanstvenofantastični grozljivki, v filmu The Substance Demi Moore igra inštruktorico fitnesa, ki je pripravljena storiti vse, da bi »obrnila uro nazaj«, z jemanjem sumljive snovi za kloniranje same sebe.

A ta petkrat za oskarja nominiran film ni le napeta zgodba. Odraža dejansko kulturno obsesijo s staranjem in vprašanjem, kako ga upočasniti ali celo preprečiti.

Staranje je naraven proces, a želja po tem, da bi izgledali in se počutili mlajše, je povsem razumljiva. Vendar pa ne govorimo o botoksu. Koncept »obratnega staranja « oziroma preobrata biološke ure – starosti naših celic – je trenutno izjemno priljubljen.

K temu so prispevali biohakerji, podcasti o dolgoživosti in splošna usmeritev v preventivno zdravje. Raziskave nakazujejo, da bi to lahko bilo vsaj delno možno.

Kaj je obratno staranje?

Izraz obratno staranje ni znanstveni termin, vendar se uporablja za opis podaljšanja zdravih let življenja, takoimenovane »igralne dobe« (playspan), pravi dr. Bert Mandelbaum, ortopedski kirurg in so-direktor Regenerativnega ortobiološkega centra na Medicinskem centru Cedars-Sinai v Los Angelesu.

Obratno staranje pomeni zmanjšanje biološke starosti, torej starosti naših celic, pojasnjuje dr. John Fudyma, profesor medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Buffalu.

Svojo kronološko starost (koliko let smo na svetu) ne moremo spremeniti, vendar raziskave kažejo, da lahko vsaj v določeni meri zmanjšamo starost svojih celic – to so pokazale nekatere obetavne študije na živalih.

Je obratno staranje res možno?

Vprašanje ostaja odprto. Študije na živalih nakazujejo, da bi bilo možno.

Študija iz leta 2023, objavljena v bioRxiv, je pokazala, da je določen koktajl beljakovin pomagal starim mišim živeti dvakrat dlje kot tistim, ki ga niso prejele. Njihova DNK je kazala značilnosti mlajših osebkov.

Druga študija iz leta 2023, objavljena v Cell, je pokazala, da so miši s spremenjeno genetiko prej prejele zdravilo, ki je pospešilo njihovo staranje, nato pa koktajl, ki je delno obnovil funkcije njihovih mišic, ledvic in oči.

Študija iz leta 2024, objavljena v Cell, je ugotovila, da so opice, ki so dnevno prejemale metformin (zdravilo za zdravljenje sladkorne bolezni), imele manjši upad kognitivnih funkcij v primerjavi s tistimi, ki zdravila niso prejemale.

Kljub tem zanimivim rezultatom so raziskave še v zgodnji fazi, in trenutno so dokazi omejeni na živalske celice. »Obratno staranje ni še dosegljivo. Stoletja že iščemo vrelec mladosti, vendar še nismo tam,« pravi dr. Alfred F. Tallia z medicinske šole Rutgers Robert Wood Johnson.

Kako lahko upočasnimo staranje celic?

Za zdaj ni čudežnega zdravila, vendar zdravniki soglasno poudarjajo, da lahko določene spremembe življenjskega sloga močno pripomorejo k dolgemu in zdravemu življenju.

Kakovosten spanec: Sedem do devet ur spanja na noč pomaga obnoviti celične funkcije in zmanjšati tveganje za demenco.

Sedem do devet ur spanja na noč pomaga obnoviti celične funkcije in zmanjšati tveganje za demenco. Prehrana z rastlinskim poudarkom: Mediteranska prehrana z veliko ribami in zmanjšan vnos ultra-predelane hrane ter rdečega mesa.

Mediteranska prehrana z veliko ribami in zmanjšan vnos ultra-predelane hrane ter rdečega mesa. Zdrava telesna teža: Prekomerna telesna teža povečuje biološko starost.

Prekomerna telesna teža povečuje biološko starost. Vsaj 150 minut vadbe na teden: Telesna aktivnost izboljša delovanje možganov, zmanjša krvni tlak in holesterol ter zmanjša tveganje za depresijo.

Telesna aktivnost izboljša delovanje možganov, zmanjša krvni tlak in holesterol ter zmanjša tveganje za depresijo. Omejitev alkohola: Vedno več dokazov povezuje alkohol z rakavimi obolenji in slabim zdravjem.

Vedno več dokazov povezuje alkohol z rakavimi obolenji in slabim zdravjem. Prenehanje kajenja: Kajenje pospešuje biološko staranje.

Kajenje pospešuje biološko staranje. Zaščita pred soncem: Redna uporaba kreme za sončenje zmanjša tveganje za kožnega raka in prezgodnje gube.

Redna uporaba kreme za sončenje zmanjša tveganje za kožnega raka in prezgodnje gube. Ustna higiena: Slaba ustna higiena je povezana z višjim tveganjem za Alzheimerjevo bolezen.

Slaba ustna higiena je povezana z višjim tveganjem za Alzheimerjevo bolezen. Obvladovanje stresa: Stres pospešuje staranje celic, zato so sprostitvene tehnike, kot so meditacija, zelo koristne.

Koliko let lahko dejansko »izbrišemo«?

Točnega odgovora ni, vendar študija, ki je analizirala učinke Essential 8 smernic Ameriškega združenja za srce, kaže, da lahko zdrav življenjski slog zmanjša biološko starost za do šest let.

Ne glede na to, koliko let lahko dejansko odštejemo, strokovnjaki poudarjajo, da zdrave življenjske navade prinašajo občutne koristi v vseh življenjskih obdobjih. »Čim prej v življenju sprejmete zdrave odločitve, tem bolje boste podaljšali svojo biološko starost,« zaključuje dr. Fudyma.