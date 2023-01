Obožujete kečap? Presenečeni boste, koliko sladkorja dejansko vsebuje

Kečap je aromatični dodatek jedem narejen iz paradižnika, različne sesekljane zelenjave in začimb. In, da ne pozabimo – vsebuje tudi sladkor.

Za večino ljudi je kečap nepogrešljiv dodatek k sendvičem, hamburgerjem, krompirčku in drugi hitri hrani. Vendar pa je vaš najljubši dodatek k hitri prehrani pravzaprav poln sladkorja, celo več, kot si mislite.

Ena porcija kečapa, količina ene jedilne žlice, vsebuje kar štiri grame sladkorja! Manjše pakiranje kečapa, ki ga strežejo v restavracijah s hitro prehrano, pa več kot dva grama.

Priporočeni dnevni vnos sladkorja je približno 10 odstotkov celotne količine hrane, približno 50 do 60 gramov, v to količino pa so vključeni tudi sladkorji iz sladkih živil in sadja.

Največ sladkorja je v gaziranih pijačah, sokovih in sladkarijah. Sladkor je pravzaprav glavni krivec za epidemijo debelosti v vseh razvitih državah, ki vodi v številne zdravstvene težave, kot so diabetes in bolezni srca. In ne glede na opozorila zdravnikov in nutricionistov o nevarnosti »enega od treh belih hudobcev«, človek v življenju v povprečju poje približno 1,75 tone sladkorja.

Pripravite si domači kečap

Veliko bolj zdrav je in ne vsebuje sladkorja. Preprost recept za domači kečap. Narediti svoj kečap ni težko. Tudi recept ni zapleten, pa še svojemu okusu ga lahko prilagajate. Potrebujete naslednje sestavine:

2 dcl paradižnikovega pireja

1/2 skodelice jabolčnega kisa, če vam kislo ni všeč, ga lahko nadomestite tudi z vodo

1/2 žličke morske ali himalajske soli

1/2 žličke posušenega origana

1/2 žličke zmlete kumine

1/8 žličke popra, lahko tudi več, če vam je ta okus všeč

1 žlička gorčice v prahu

Priprava domačega kečapa:

Vse sestavine dajte v mešalnik in jih dobro premešajte. To je vse.

Doma narejen kečap lahko hranite v hladilniku več tednov, okus pa bo bistveno bolj poln in še bolj zdravo bo, če uporabljate svoj kečap.