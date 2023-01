Objavljena natančna tabela: koliko vode bi morali popiti na dan glede na telesno težo

Če želimo pomagati telesu pri nemotenem izločanju strupov, je dobro vedeti koliko vode popiti na dan.

Največkrat nočemo piti »po načrtu« zato ker smo potem v tistem dnevu »pol dneva« na stranišču.

Kozarec ali dva vode sta v redu, vendar ni v redu, če se zbudite in popijete vedro vode. In tudi ni dokazov, da to pospeši metabolizem. Prav tako ni dobro veliko piti pred spanjem in potem vso noč preživeti na stranišču, saj to moti spanec. Namesto tega počasi pijte ves dan. Strokovnjaki priporočajo največ liter vode na uro; no, o tem se morate posvetovati s svojim zdravnikom, tudi preveč vode je nevarno. Podatke smo dobili na MedicineNet in na portalu-novosti.

Od osebe do osebe je razlika glede na težo. To je jasno. Čeprav večina ljudi trdi, da bi moral vsak človek zaužiti vsaj 2 litra vode na dan, obstajajo razlike od osebe do osebe glede na težo. Voda je glavna sestavina, ki pozitivno vpliva na zdravje in fizični videz, zato ni priporočljivo narediti največje napake in zmote, zamenjati jo za drugo brezalkoholno pijačo.

Toda ali oseba, ki tehta 40 kilogramov, in oseba, ki tehta skoraj 100, potrebujeta enako količino vode? Za odgovor na to vprašanje potrebujete samo to tabelo.