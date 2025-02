Ob koncu dneva: Odkrijte skrite prednosti večernih ur za telo in duha

Jutranji obisk telovadnice ima svoje prednosti, vendar je tudi nočna vadba lahko zelo koristna. Le svojemu vsakdanu jo morate prilagoditi. Čeprav nočna vadba ni primerna za vse, ravno njena raznolikost poudarja, da v fitnesu ni ene rešitve, ki bi ustrezala vsakomur.

Dobro je vedeti, da vadba ponoči ne povzroča motenj spanja. Nasvet, da se izogibate nočnim vadbam, temelji na dejstvu, da telesna aktivnost zviša telesno temperaturo, pospeši srčni utrip in spodbuja izločanje hormonov, kot sta epinefrin (adrenalin) in kortizol. Kljub temu pa obstaja zelo malo dokazov, da bi te spremembe negativno vplivale na kakovost spanja.

Raziskave kažejo, da vadba pozno ponoči skorajda ne vpliva na trajanje ali kakovost spanja. Pri nekaterih pa lahko celo izboljša obe lastnosti. Poleg tega so določene vrste vadbe, kot sta joga in raztezanje, ter aerobna vadba, ki zahteva dinamično ravnovesje, poznane po tem, da ljudem pomagajo hitreje zaspati in bolje spati.

Poleg očitnih koristi vadbe – uravnavanja telesne teže, krepitev moči in vzdržljivosti ter zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni – ima tudi nočna vadba lahko dodatne prednosti.

Izkazalo se je, da vam vadba v večernih urah pomaga hitreje teči, dvigati težje uteži ter izboljšati vzdržljivost bolje kot jutranja vadba.

Teorija, ki stoji za tem, pravi, da telo zgodaj zjutraj ni tako pripravljeno na intenzivno vadbo kot zvečer. Raziskave so pokazale, da ljudje, ki telovadijo zvečer, lahko vadijo do 20 odstotkov težje, intenzivnejše, kot tisti, ki vadijo zjutraj.

Druga študija je razkrila, da so večerni telovadci na koncu pettedenskega intenzivnega cikla vadbe dosegli boljšo delovno zmogljivost kot njihovi jutranji kolegi. Raziskava je pokazala, da so bile pri aktivnih moških v večernih urah, višje vrednosti moči prijema, končne moči in drugih meril moči v primerjavi z jutranjimi urami.

Manj poškodb? Res je!

Čeprav so dokazi omejeni, nekatere raziskave kažejo, da se tveganje za poškodbe zmanjša, če telovadite popoldne ali zvečer. Zjutraj ste morda manj pozorni, kar lahko poveča nevarnost spotikanja, padcev ali drugih neprijetnosti. Poleg tega obstajajo tudi fiziološki razlogi, zakaj lahko med jutranjo vadbo pride do poškodb:

Nižja telesna temperatura: Zjutraj potrebujete več časa, da se ogrejete pred vadbo.

Zjutraj potrebujete več časa, da se ogrejete pred vadbo. Tudi mišice in sklepi so »trši«: Po dolgem spanju niso takoj pripravljeni na intenzivno aktivnost.

Po dolgem spanju niso takoj pripravljeni na intenzivno aktivnost. Manj energije: Če niste pojedli obilne večerje ali jutranjega prigrizka, morda nimate dovolj goriva za vadbo.

Če niste pojedli obilne večerje ali jutranjega prigrizka, morda nimate dovolj goriva za vadbo. Neusklajen cirkadiani ritem: Zgodnje vadbe lahko motijo vaš naravni biološki ritem in negativno vplivajo na učinkovitost.

Nočna vadba kot orodje za lajšanje stresa

Vadba je učinkovito sredstvo za lajšanje stresa, ne glede na čas dneva, vendar je nočna vadba lahko še posebej koristna. Obisk telovadnice v večernih urah ponuja priložnost za oddih po dolgem dnevu, polnem e-poštnih sporočil, sestankov, družinskih obveznosti in nenehnega gledanja v telefon.

Nočna vadba lahko sproži izločanje endorfinov – kemičnih spojin, kot sta dopamin in oksitocin, ki izboljšujeta razpoloženje – tik pred spanjem.

To je lahko še posebej dragoceno za tiste, ki se težko znebijo dnevnih skrbi in se ponoči ne morejo umiriti.

Poleg tega dokazujejo številne študije, da redna vadba povečuje odpornost na stres, kar lahko pripomore k boljšemu začetku dneva.

Izbira med jutranjo in nočno vadbo je odvisna predvsem od vašega urnika in telesnega počutja. Čeprav se morda zdijo tradicionalne jutranje vadbe bolj zaželene, nočna vadba nudi številne prednosti, ki pripomorejo tako k telesni zmogljivosti kot tudi k psihičnemu počutju.