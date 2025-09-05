Nujno opozorilo za vse, ki pijejo vodo v plastenkah

Znanstveniki opozarjajo, da je lahko voda v plastenkah nevarna za zdravje, saj vsebuje ogromne količine plastičnih delcev.

Čeprav je pitna voda v Sloveniji med najčistejšimi v Evropi in brez težav užitna iz pipe, mnogi Slovenci še vedno posegajo po vodi v plastenkah – ta pa skriva resna tveganja.

V plastenkah tudi do 240.000 plastičnih delcev

Raziskava je pokazala, da ima povprečna plastenka z enim litrom vode kar 240.000 plastičnih delcev, imenovanih nanoplastika. V primerjavi s tem jih ima en liter vode iz pipe le okoli 5 delcev.

Nanoplastika je nevarna, ker je tako majhna, da lahko prodre neposredno v krvne celice in možgane. Povezujejo jo s hudimi zdravstvenimi težavami, kot so rak, prirojene napake in zmanjšana plodnost.

Plastika se sprošča iz embalaže

Strokovnjaki opozarjajo, da se nevarne kemikalije, imenovane ftalati, sproščajo iz plastenk v vodo, še posebej, ko so plastenke izpostavljene vročini ali ko jih večkrat stisnemo. Ti ftalati so povezani z razvojnimi, reproduktivnimi in hormonskimi motnjami.

»To ni presenetljivo, saj je večina plastenk narejena prav iz te plastike,« je pojasnil okoljski kemik z Univerze Columbia Beizhan Yan, soavtor raziskave.

Dodaja še, da se ista plastika uporablja tudi pri plastenkah za gazirane pijače, športne napitke in celo za embalažo kečapa ter majoneze.

Kaj pa Slovenija?

Slovenija ima srečo, da spada med države z najboljšo pitno vodo na svetu – iz pipe je varna, kakovostna in večinoma ne potrebuje dodatne obdelave. Kljub temu Slovenci vsako leto kupimo več sto milijonov plastenk vode, kar ne obremenjuje le okolja, temveč tudi naše zdravje.

Kaj na to reče NIJZ?

Voda v plastenkah je v Sloveniji zelo priljubljena, saj je praktična in vedno pri roki. A mnogi se sprašujejo, ali je res enako varna kot voda iz pipe. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pojasnjuje, da je kakovost vode v plastenkah glede kemijskih lastnosti načeloma primerljiva z vodo iz vodovoda.

Daljši stik s plastiko

Razlika je v tem, da je voda v plastenkah dalj časa v stiku s plastiko, iz katere je narejena embalaža. Plastika lahko v vodo sprošča različne organske snovi – od ostankov aditivov do produktov razgradnje. Količina teh snovi je zakonsko strogo omejena, koncentracije pa so pri plastenkah za vodo praviloma tako nizke, da jih pogosto niti ni mogoče zaznati s preskusnimi metodami.

Kaj pomenijo oznake na plastenkah?

Na dnu plastenk pogosto najdemo trikotnik s številko. Oznaka 1 (PET) pomeni, da je plastenka narejena iz polietilen tereftalata, kar je najpogostejši material za embalirano vodo. Oznake 2, 4, 5 in druge označujejo različne vrste plastike, ki se uporabljajo predvsem pri večkratni uporabi (npr. za velike balone z vodo). Pomembnejši od same oznake je znak kozarca in vilic, ki potrjuje, da je material namenjen za stik z živili.

Večkratna uporaba plastenk

Slovenci plastenke pogosto uporabimo večkrat, vanje dolivamo vodo iz pipe ali jih hranimo dlje časa. NIJZ opozarja, da proizvajalci plastenke testirajo za enkratno uporabo, a raziskave v Sloveniji niso pokazale povečanega sproščanja škodljivih snovi pri večkratni uporabi pri sobni temperaturi. Kljub temu strokovnjaki priporočajo previdnost, zlasti pri izpostavljanju plastenk toploti.

Plastika za stik z živili je varna

NIJZ poudarja, da je plastika, namenjena za stik z živili, varna, saj je izdelana po posebnih pravilih in testirana, da ne sprošča škodljivih koncentracij snovi. V Sloveniji se to redno preverja v akreditiranih laboratorijih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Kršitve so redke in ob njih so potrošniki o tem obveščeni prek sistema RASFF in medijev.

Pitje vode iz plastenk v Sloveniji ni nevarno, a strokovnjaki opozarjajo, da ni razloga, da ne bi pili tudi vode iz pipe, če je ta ustrezne kakovosti. Prav tako priporočajo zmanjšanje uporabe plastenk zaradi vpliva na okolje in spodbujajo uporabo steklenic ali stekleničk za večkratno uporabo.