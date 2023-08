Novomeški bazenski kompleks v Češči vasi v poskusnem delovanju

Bazenski kompleks, ki ga je Mestna občina Novo mesto približno dve leti gradila kot del nastajajočega olimpijskega centra ob kolesarskem velodromu v Češči vasi, poleti poskusno deluje. Uradno ga bodo odprli 8. septembra. Namenjen bo vadbi vrhunskih športnikov in tudi rekreativcev, je direktor Zavoda Novo mesto Aleš Makovac povedal za STA.

Po občinskih podatkih je pogodbena vrednost projekta znašala 5,6 milijona evrov.

Z izgradnjo pokritega bazenskega kompleksa želijo zagotoviti manjkajočo športno infrastrukturo na področju plavanja in s tem osnovne pogoje za razvoj organiziranega športnega plavanja in izvedbo tekmovanj. Omogočiti želijo pogoje za širjenje plavalne kulture, so zapisali na novomeški občini.

Bazenski kompleks sicer poskusno deluje od začetka junija. Med tem obratovanjem preverjajo njegovo delovanje in hkrati vodotesnost bazenskih školjk, zdaj pa se pripravljajo za njegovo odprtje za vse uporabnike.

Namenili ga bodo namreč klubski vadbi, plavalnim šolam, otroškim vrtcem in šolam za plavalne tečaje, Novomeščanom in drugim obiskovalcem. Poleg športne vadbe bo tako odprt tudi za javnost, je poudaril Makovac.

Kot so opozorili na novomeški občini, bodo pomemben segment tudi programi s področja rekreacije in rehabilitacije specifičnih skupin uporabnikov.

Po pogodbenih podatkih gre za objekt pravokotnega tlorisa, ki v dolžino meri 58,8 metra in v širino 58,15 metra. Visok je 8,75 metra. Obsega dva pokrita bazena, z osrednjim 25-metrskim plavalnim bazenom z vodovodno vodo, ogreto na 27 stopinj Celzija, in manjšim ogrevalnim bazenom z vodo, ogreto na 29 stopinj. V kompleksu so še savna, prostori za vadbo, garderobni in sanitarni prostori, recepcija z manjšim gostinskim lokalom, tehnični prostori in pisarniško-upravni prostori.

Parkirna mesta bodo na voljo na parkirišču pri sosednjem velodromu. Ob kompleksu načrtujejo tudi prostor za naknadno gradnjo dodatnih parkirišč in zunanjega 50-metrskega olimpijskega bazena. S tem se nadaljuje nadgradnja Olimpijskega centra Novo mesto, ki so si ga zamislili kot nacionalno vadbeno središče za atletiko, kolesarstvo in triatlon.

Kot je dodal Makovac, ob omenjenem bazenskem kompleksu načrtujejo še nastanitveni oz. hotelski del. Najprej, predvidoma v letu dni, z mobilnimi hiškami, kasneje pa se naj bi obetala gradnja dodatne stavbe z omenjenimi zmogljivostmi.

Novomeška občina sicer omenjeni olimpijski vadbeni center za kolesarstvo, atletiko in triatlon gradi in urejuje, ker njeno vodstvo predvideva, da bodo s tem v trikotniku Dunaj-Beograd-Milano zapolnil tovrstno praznino.

Za vadbo v njem so se do zdaj zanimali predvsem madžarski, češki, avstrijski in italijanski športniki. Ob dodatni bazenski ponudbi in možnosti triatlonske vadbe pa si v Novem mestu obetajo tudi obisk športnikov iz drugih držav, je še dejal Makovac.