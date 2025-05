Novi zdravstveni trend, ki osvaja Evropo? Vdihavanje zraka iz turških čebelnjakov

V idilični dolini blizu Egejskega morja čebelar Huseyin Ceylan obiskovalce vabi, da neposredno iz čebelnjakov vdihavajo zrak.

Ceylanova kmetija, ki se nahaja v Karaburunu, v turški egejski obalni provinci Izmir, privablja ljudi, ki iščejo olajšanje pri različnih zdravstvenih težavah s pomočjo tradicionalne apiterapije, izraza, ki izhaja iz grške besede za čebelo.

Gostje običajno ostanejo več dni in bivajo v lesenih hiškah, obdanih z bujnim zelenjem. Vsak dan do tri ure vdihavajo zrak iz čebelnjakov.

Ceylan trdi, da terapija pomaga pri lajšanju težav, kot so alergije, migrene in druge zdravstvene tegobe.

Čeprav terapije turške oblasti uradno ne priznavajo, jo v praksi izvajajo številni čebelarji po vsej državi, pa tudi v tujini, zlasti v Nemčiji in Rusiji.

Ceylan, ki izhaja iz čebelarske družine in je po izobrazbi agronom, je svojo čebeljo kmetijo v Karaburunu ustanovil pred tridesetimi leti. Že dolga leta si prizadeva za uradno priznanje te metode, opravlja raziskave in njihove rezultate predstavlja pristojnim ustanovam.

»Nismo proti zahodni medicini, tudi ta je izjemno pomembna,« poudarja. »Moja metoda je komplementarna, dopolnjuje konvencionalno zdravljenje.«

»To počnem že petnajst let. Moj cilj je, da bi terapija postala priznani del medicinske prakse.«

Nostalgični spomini iz otroštva

Ulku Ozman, 69 let, se je odločila preizkusiti terapijo na priporočilo prijateljice, potem ko so ji številne operacije in dolgotrajna uporaba zdravil oslabele imunski sistem.

Med skoraj enotedenskim bivanjem Ozmanova in drugi gostje vstopajo v leseno hiško, kjer ventilatorji, povezani s čebelnjaki, dovajajo zrak neposredno iz panjev.

Vsaka terapija traja 45 minut; udeleženci se vsakih 15 minut premaknejo k drugemu čebelnjaku, saj ima vsak panj svoj značilen vonj. Cena za celoten paket, ki vključuje terapijo, nastanitev in prehrano, znaša približno 5.000 turških lir na dan (približno 110 evrov).

Gostje sedijo nasproti čebelnjakov z ventilatorji pred obrazom in globoko vdihavajo zrak.

Senay Ilham, 68 let, je prebolela raka dojke, ki se je razširil na hrbtenico, a je po konvencionalnem zdravljenju zdaj v remisiji.

»Ta vonj mi je znan. Kot da prihaja iz mojega otroštva,« pripoveduje in se spominja, kako so jo kot deklico večkrat pičile čebele, ko se je igrala v bližini čebelarjev.

»Zrak iz panjev me vedno spomni na tiste čase. Deluje pomirjujoče, tako na dušo kot na telo.«