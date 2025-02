Novi rekorder solo plovbe okoli sveta je Francoz Dalin

Charlie Dalin je priplul v francosko pristanišče Les Sables d’Olonne, od koder je pred 64 dnevi, 19 urami, 22 minutami in 49 sekundami začel svoj epski podvig.

S tem je kar za devet dni izboljšal prejšnji rekord Armela Le Cléac’ha, postavljen 2016/2017.

Preplavljen z emocijami in izčrpan po svoji prvi zmagi na Vendée Globe, je jadralec iz Normandije dolgo pozdravljal množico spremljevalnih plovil, ki so ga pričakala na cilju. Nato se je dobesedno zgrudil na palubo svoje 18-metrske jadrnice MACIF.

»Nikoli še nisem doživel takšnih občutkov. Ko se je ob mojem prihodu dan začel prebijati skozi temo, je bilo preprosto neverjetno. To je najlepši zaključek moje celotne kariere,« je povedal Dalin, ko je prvič po več kot dveh mesecih na morju objel svojo partnerico Perrine in sedemletnega sina Oscarja.

FOTO: Stephane Mahe Reuters

Vodstvo od samega začetka

Dalin je večino dirke vodil, na skoraj 21.600 navtičnih miljah (približno 40.000 kilometrov) po svetovnih oceanih. Pol dneva kasneje je bilo pričakovati prihod njegovega najbližjega zasledovalca, Yoanna Richomma (Paprec Arkéa), s katerim se je od štarta 10. novembra spopadal v napetem dvoboju.

Zanimivo je, da je Dalin tudi pred štirimi leti prvi priplul v Les Sables d’Olonne, a zmago je takrat osvojil Yannick Bestaven (Maître CoQ). Ta je ciljno črto sicer prečkal kasneje, a je prejel časovni bonus zaradi sodelovanja v reševalni akciji za nesrečnega Kevina Escoffiera.

Tokrat pa ni bilo nobenega dvoma. Dalin je ob tem postavil tudi več navigacijskih rekordov. Na svoji najnovejši, ultra hitri jadrnici s hidrokrili je razdaljo med Rtom dobrega upanja (Južna Afrika) in rtom Leeuwin (Avstralija) preplul v rekordnih 9 dneh in 22 urah.

»Pred štirimi leti me je močno prizadelo, da sem prvi priplul v cilj, a nisem bil razglašen za zmagovalca. Tokrat so mi bili vetrovi in morje naklonjeni, pogoji so bili skoraj idealni, moja jadrnica izjemno hitra – zdaj pa bom dolgo, dolgo, dolgo spal,« je ob svoji zmagi na enem najzahtevnejših športnih izzivov na svetu dejal Dalin.