Nova študija natančno določa, kako izračunati svojo biološko starost

Čeprav je trendovsko, da na zabavi nekomu poveste svojo biološko starost (namig: ni enaka vašemu rojstnemu dnevu), najpogosteje uporabljeni komercialni testi za določanje biološke starosti, ki temeljijo na vzorcu sline ali ustnem brisu, niso najnatančnejši način za določanje prave starosti telesa, kaže nova raziskava.

Študija, objavljena januarja v reviji Aging Cell, analizira različne metode, ki jih znanstveniki uporabljajo za merjenje biološke starosti, in ugotavlja, da so nekatere natančnejše od drugih.

Tu so ključne ugotovitve študije in najbolj zanesljiv način za določanje vaše dejanske biološke starosti.

Kaj je pokazala študija?

Raziskava se je osredotočila na epigenetske ure, biokemijske teste, ki merijo starost na podlagi izražanja genov in omogočajo primerjavo biološke starosti s kronološko starostjo.

(Epigenetske ure, ki jih običajno izvajajo s krvnimi testi, analizirajo vzorce tkiv in primerjajo genske označevalce skozi življenjsko obdobje.)

Raziskovalci so analizirali 284 vzorcev tkiv pri 83 ljudeh, starih med 9 in 70 let. Primerjali so pet vrst tkiv in jih testirali s sedmimi epigenetskimi urami.

Ugotovili so, da je pri šestih od sedmih testiranih epigenetskih ur oralno tkivo dajalo manj natančne ocene biološke starosti v primerjavi s krvnimi vzorci. V nekaterih primerih so se biološke starosti razlikovale celo za 30 let, kar je precejšen odklon.

Rezultati poudarjajo, da je pri ocenjevanju epigenetske starosti nujno upoštevati vrsto tkiva, so zapisali avtorji študije.

Kaj je biološka starost?

Biološka starost se razlikuje od kronološke starosti.

»Kronološka starost pomeni čas od rojstva in se meri v absolutnih enotah – letih,« pojasnjuje dr. Sandra Narayanan, vaskularna nevrologinja in nevrointervencijska kirurginja iz Pacific Neuroscience Institute v Santa Monici v Kaliforniji.

V nasprotju s tem pa biološka starost odraža subtilne spremembe v telesu, ki vplivajo na stanje in funkcionalnost celic ter tkiv, dodaja dr. Narayanan. Lahko bi rekli, da prikazuje dejansko stanje telesa v primerjavi s koledarsko starostjo. Medtem ko vsi staramo kronološko enako hitro, se lahko telesa in tkiva posameznikov starajo počasneje ali hitreje.

Katere vrste tkiv se uporabljajo za oceno biološke starosti?

To je odvisno od metode testiranja. Mnogi komercialni testi in študije uporabljajo oralno tkivo, kot so vzorci sline ali brisi notranjosti lica, pravi Abner Apsley, glavni avtor študije in doktorski kandidat na univerzi Penn State.

Vendar pa je biološko starost mogoče določiti tudi s krvnimi testi, ki so po rezultatih študije najbolj natančni.

V tej raziskavi so znanstveniki uporabili naslednje vrste tkiv:

epitelijske celice ustne sluznice,

slino,

posušene krvne madeže,

del krvi z največ levkociti,

periferno kri z mononuklearnimi celicami.

Zakaj oralno tkivo ni tako zanesljivo?

Večina epigenetskih ur je bila razvita na podlagi krvnih tkiv, zato uporaba oralnega tkiva za oceno biološke starosti ne prinese enako natančnih rezultatov, ugotavlja Apsley. Z drugimi besedami, primerjava rezultatov iz oralnih vzorcev s podatki, ki temeljijo na krvnih tkivih, je podobna primerjanju jabolk in pomaranč.

»Ker so bile večina epigenetskih ur razvite na podlagi krvnih vzorcev, je smiselno, da je krvno tkivo na splošno tudi najbolj natančno,« pravi Apsley.

Kaj mi lahko pove moja biološka starost?

Natančno določena biološka starost omogoča vpogled v vaše trenutno zdravstveno stanje, pojasnjuje Apsley.

»Višja biološka starost od kronološke starosti je povezana z večjim tveganjem za številne bolezni, povezane s staranjem, kot so Alzheimerjeva bolezen, rak in srčno-žilne bolezni,« pravi. »Zavedanje, da imate visoko biološko starost, vas lahko motivira k bolj zdravim prehranskim in gibalnim navadam, ki so dokazano povezane z zmanjšanjem biološke starosti.«

Če pa je vaša biološka starost nižja od kronološke, je to dober znak, da že sledite zdravim življenjskim navadam, so zaključili na spletni strani womenshealthmag.com.