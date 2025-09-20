Nova raziskava razkriva kdaj se telo začne pospešeno starati

Pretekle raziskave so že pokazale, da človeško telo ne ostari enakomerno skozi vse življenje. Staranje poteka v valovih, na določenih točkah pa se izrazito pospeši.

Kljub številnim spoznanjem ostaja še veliko neznank, predvsem glede tega, kako proces staranja vpliva na posamezne organe in tkiva.

Najnovejša raziskava je razkrila, da se spremembe v proteinih, povezanih s staranjem, izrazito pospešijo približno okoli 50. leta starosti.

Med več kot 20.000 analiziranimi proteini je bilo kar 48 takih, ki so neposredno povezani z boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, zamaščenost jeter, fibroza tkiv in rakava obolenja. Njihovo izražanje z leti narašča, kar nakazuje, da je staranje organov glavni sprožilec številnih kroničnih bolezni.

Zemljevid staranja človeškega telesa

V raziskavi je bilo analiziranih 516 vzorcev 13 različnih tkiv, vključno s srčno-žilnim, prebavnim, dihalnim, hormonskim, mišično-skeletnim in imunskim sistemom, pa tudi kožo in kri. Vzorci so bili pridobljeni od posameznikov, starih med 14 in 68 let.

Na podlagi teh podatkov je nastal tako imenovani atlas staranja, ki pokriva približno 50 let človeškega življenja. Atlas prikazuje celovit in dinamičen pogled na staranje iz perspektive proteinov. Ti so osnovna struktura celic in uravnavajo skoraj vse biološke procese, zato so ključni za razumevanje staranja.

Raziskovalci poudarjajo, da je sistematično beleženje sprememb v proteinih nujno za odkrivanje glavnih dejavnikov staranja in za iskanje morebitnih tarč, ki bi jih lahko uporabili za medicinske posege v prihodnosti.

Kritično obdobje med 45. in 55. letom

Najbolj občutljive spremembe se v človeškem telesu zgodijo v obdobju med 45. in 55. letom. To desetletje predstavlja kritično biološko okno, ko organi in tkiva doživijo molekularno nevihto.

V tem času proteini, povezani s staranjem, začnejo eksplozivno spreminjati svoje izražanje, kar povzroči pospešeno staranje več organov hkrati.

Staranje organov je osnova kroničnih bolezni, zato je preventiva ključnega pomena.

Še posebej izrazite spremembe so bile opažene v aorti in drugih žilah. Proteini, ki jih sproščajo starajoče se celice, se obnašajo kot signalni mehanizmi, ki staranje širijo po celotnem telesu. To potrjuje tezo, da staranje ni omejeno na en organ, temveč je sistemski proces.

Staranje kot osnova kroničnih bolezni

Staranje organov se kaže kot temelj vseh kroničnih bolezni. Vsaka bolezen, ki jo povezujemo s starostjo, od srčno-žilnih obolenj do bolezni jeter, je zgolj specifičen izraz tega osnovnega procesa. Razumevanje biokemičnih sprememb v telesu zato odpira vrata k boljši preventivi, zgodnjemu odkrivanju bolezni in razvoju novih terapij.

Zakaj je to pomembno tudi za Slovence?

Tudi Slovenija se sooča z izrazitim staranjem prebivalstva. Delež starejših od 50 let narašča, s tem pa tudi pojavnost kroničnih bolezni. Razumevanje, kako in kdaj se telo začne hitreje starati, je ključnega pomena za razvoj učinkovite preventive in zdravstvene politike.

Če bodo prihodnje raziskave potrdile ugotovitve o »kritičnem oknu« okoli 50. leta, bo mogoče pravočasno oblikovati programe za upočasnjevanje staranja. Ti bi lahko temeljili na kombinaciji zdrave prehrane, telesne dejavnosti in zgodnjega spremljanja bioloških sprememb, še preden se pojavijo resne bolezni.

Pogled v prihodnost: od zdravljenja k preventivi

Raziskava nakazuje premik od tradicionalne, reaktivne medicine, ki se osredotoča na zdravljenje bolezni, k proaktivnemu pristopu, usmerjenemu v zdravje. Cilj je ne le podaljšanje življenjske dobe, temveč predvsem podaljšanje obdobja, ko ljudje živijo zdravo, aktivno in vitalno.

Znanstveniki napovedujejo, da bodo prihodnje raziskave morale vključiti daljša časovna obdobja in večje skupine ljudi, pa tudi dodatne organe, kot sta možgani in ledvice. Le tako bomo dobili celovito sliko staranja in boljše odgovore na vprašanje, kako ga upočasniti.