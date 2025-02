Nova prehranska strategija, ki je osvojila družbena omrežja

Na TikToku se nenehno pojavljajo novi trendi, ki ponujajo rešitve za vse vrste težav – tudi za hujšanje. Najnovejši hit je dieta 90-30-50, ki jo je oblikovala Courtney Kassis.

Dietetetičarka je razvila ta prehranski načrt kot pomoč pri pridobivanju telesne teže, povezane s Hashimotovim sindromom, po tem, ko so ji diagnosticirali to avtoimunsko bolezen. Hashimotov sindrom povzroči, da telo napada lastno ščitnico, kar vodi v nezadostno proizvodnjo ščitničnih hormonov.

Poleg povečane telesne teže lahko bolezen povzroči simptome, kot so utrujenost, bolečina v sklepih, zaprtje, občutljivost na mraz, depresija ter spremembe na koži in laseh, poroča Healthline.

Kljub temu da je to dieto razvila strokovnjakinja za prehrano, je treba biti previden, saj TikTok pogosto promovira tudi nezdrave trende.

Beljakovine, vlaknine in maščobe

Trista Best, dietetičarka in nutricionistka pri The Candida Diet, strokovnjakinja za okoljsko zdravje in profesorica nutricionizma, pojasnjuje, da številke v imenu diete predstavljajo:

90 g beljakovin,

30 g vlaknin in

50 g maščb na dan.

»Metoda 90-30-50 ne temelji na ustvarjanju kaloričnega deficita kot večina diet, temveč se osredotoča na zadosten vnos treh ključnih hranil,« pojasnjuje Best.

»Ohranjanje in povečanje mišične mase med hujšanjem je ključno za presnovo, saj mišično tkivo porablja kalorije hitreje,« dodaja strokovnjakinja.

Poudarja tudi pomen vlaknin, saj te spodbujajo zdravo prebavo, podaljšajo občutek sitosti in pomagajo uravnavati krvni sladkor.

Poleg tega, da beljakovine podpirajo rast mišic, je vnos zdravih maščob pomemben za absorpcijo hranil, energijo in hormonsko ravnovesje. Ta kombinacija lahko pomaga preprečiti prenajedanje in nalaganje maščobe.

Učinkovita metoda za hujšanje

Shelley Balls, dietetičarka nutricionistka pri Consumer Health Digest, meni, da je ta dieta zelo učinkovita pri hujšanju, saj visok vnos beljakovin pripomore k ohranjanju mišične mase in s tem pospeši presnovo.

»Večji vnos beljakovin bo poskrbel, da boste dalj čas siti, kar vas bo spodbudilo k bolj zdravim prehranskim odločitvam,« pojasnjuje.

Zmožnost vlaknin, da pospešijo občutek sitosti in ga ohranijo dlje časa, je dodatna prednost za hujšanje. Poleg tega protivnetni učinki zdravih maščb prispevajo k izgubi telesne teže.

Raziskave kažejo, da nadomeščanje nasičenih maščob z zdravimi maščobami zmanjšuje raven LDL holesterola, zmanjšuje obseg pasu in izboljšuje druge zdravstvene kazalnike.

Previdnost pri vnosu beljakovin

Kljub temu je potrebna previdnost, saj Best opozarja, da ta dieta morda ni dolgoročna.

»Zaradi strogih prehranskih omejitev se lahko nekateri ljudje počutijo preveč omejene, kar lahko po prenehanju diete privede do ponovnega pridobivanja teže,« pojasnjuje.

Poleg tega dieta ni nujno primerna za vsakogar, saj ne upošteva individualnih potreb.

»Cilji vnosa makrohranil so pri vsakem posamezniku različni, odvisno od stopnje telesne aktivnosti, zdravstvenega stanja in starosti,« opozarja Best.

Dodatno opozarja, da bi bila količina beljakovin pri tej metodi za neaktivne posameznike lahko previsoka. Ljudje z ledvičnimi težavami pa bi se morali pred začetkom te diete posvetovati z zdravnikom, saj lahko povečan vnos beljakovin obremeni ledvice, poroča Healthline.