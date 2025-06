Nova kolesarska pravljica za otroke in starše: prihaja slikanica o Pogiju in Piki

Zgodba, ki povezuje resnične športne junake in pravljični svet, to je slikanica Pogi pa Pika, ki bo izšla 1. julija 2025, a že zdaj vzbuja veliko zanimanja med starši, učitelji in mladimi kolesarskimi navdušenci.

Pod slikanico se podpisujeta priznani avtor Uroš Grilc in ilustrator Gregor Goršič, njena glavna junaka pa sta Tadej Pogačar in Urška Žigart, vrhunska slovenska kolesarja, ki sta v zgodbi predstavljena kot Pogi in Pika.

A to ni le običajna biografija v stripu ali slikanici, gre za pravo pravljično kolesarsko avanturo, v kateri najdemo škrate, zmaje, velikane in veliko domišljije.

»To je najina kolesarska pravljica. Z resničnimi in pravljičnimi junaki. Če verjameš v škrate, zmaje in velikane, ti zagotovo pomagajo skozi prenekatero preizkušnjo. Če verjameš vase, pa te odpeljejo vse do tvojih sanj. Kako? Na kolesu, vendar!« – iz knjige Pogi pa Pika

Pogi pa Pika FOTO: Škrateljc

Slikanica je namenjena tako mlajšim bralcem kot tudi staršem, ki bodo skupaj z otroki lahko odkrivali, kako sta se Pogi in Pika podala na pot svojih sanj, ne le s pomočjo treninga in vztrajnosti, temveč tudi z malo pravljične vere v nemogoče. Pripoved ponuja pomembna življenjska sporočila o pogumu, vztrajnosti, domišljiji in moči sanj, vse prepleteno z ljubeznijo do kolesarjenja in narave.

Slikanica bo na voljo z brezplačno dostavo po vsej Sloveniji, zato se obeta prava poletna uspešnica, ne samo med otroki, temveč tudi med vsemi, ki jim je blizu Pogačarjeva zgodba in šport kot način življenja.