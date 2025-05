Nogavice povedo, s čim se ukvarjaš

Napačne nogavice lahko povzročijo žulje, potenje, neprijeten vonj ali celo poškodbe, zato je pomembno, da izberemo prave glede na vrsto športne aktivnosti.

Vsak šport ima svoje posebnosti in zahteve, tudi ko gre za ta pogosto spregledan kos opreme.

Za tek so najprimernejše tanke, tehnične nogavice iz materialov, ki dihajo in dobro odvajajo vlago. Bombažnih nogavic se je pri teku boljše izogniti, saj zadržujejo vlago, kar povečuje možnost žuljev. Dobrodošla je tudi dodatna oblazinjenost na peti in prstih, kjer je obremenitev največja.

Pri nogometu so standard dolge nogavice, ki segajo čez golen. Poleg zaščite pred udarci in drgnjenjem služijo tudi za fiksiranje ščitnikov. Nogavice morajo biti elastične, dobro oprijeti nogo in izdelane iz trpežnih materialov, ki kljubujejo obrabi.

Za kolesarjenje se priporočajo lahke, zračne nogavice, ki segajo nekoliko nad gleženj. Izdelane naj bodo iz materialov, ki se hitro sušijo, saj se pri kolesarjenju stopala hitro pregrevajo. Poleg funkcionalnosti ima pri kolesarskih nogavicah velik pomen tudi aerodinamika in stil.

Pri planinarjenju ali pohodništvu so najpomembnejše debelejše, tehnične nogavice iz volne ali volnenih mešanic, ki uravnavajo temperaturo, odvajajo vlago in preprečujejo žulje. Pomembno je, da imajo ojačane dele na prstih, peti in nartu, saj pohodni čevlji zahtevajo dodatno zaščito in oporo.

Za dvoranske športe

Za dvoranske športe, kot so košarka, odbojka ali rokomet, so najbolj primerne srednje visoke nogavice z dodatnim oblazinjenjem. Te morajo nuditi dober oprijem v čevlju, preprečevati drsenje ter omogočati hitro gibanje in spremembe smeri.

Pri fitnesu ali vadbi v telovadnici so dovolj nizke ali srednje visoke nogavice, ki dihajo in odvajajo znoj. Elastični rob je zaželen, saj preprečuje, da bi nogavica drsela navzdol med vadbo. Za vaje za moč so dobrodošle tudi kompresijske nogavice, ki izboljšajo prekrvavitev.

Vsak šport zahteva svoje posebnosti, in nogavice niso izjema. Pravilna izbira lahko bistveno vpliva na udobje, učinkovitost in varnost med vadbo. Zato velja razmisliti, kaj oblečemo in obujemo.