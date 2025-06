Nizek testosteron prizadene vse več moških tudi v Sloveniji: kako prepoznati simptome in kaj lahko storite

Nizek testosteron (tudi testosteronska insuficienca ali hipogonadizem) je pogosto spregledana težava, ki po ocenah prizadene do 30 odstotkov moških v določenem obdobju življenja.

Kljub temu o njem večina moških ve zelo malo.

Zaradi pomanjkanja informacij in sramu mnogi poiščejo pomoč šele po več letih, ko že občutijo resne posledice na zdravju, odnosih in delovni sposobnosti.

Kaj je nizek testosteron in zakaj nastane?

Testosteron je ključni moški hormon, ki vpliva na razpoloženje, energijo, mišično maso, gostoto kosti, libido in celo srčno-žilno zdravje. Njegova raven začne po 30. letu starosti upadati za približno 1 odstotek na leto. Pri nekaterih moških to ne povzroča težav, pri drugih pa se pojavijo resni simptomi.

Poleg staranja so pogosti vzroki tudi prekomerna telesna teža, slaba prehrana, pomanjkanje spanja, kronični stres, nekatere bolezni (npr. diabetes, visok krvni tlak), pa tudi uporaba določenih zdravil in alkohol.

Pogosti znaki pomanjkanja testosterona

Kronična utrujenost in pomanjkanje energije. Moški pogosto poročajo o izčrpanosti, potrebi po popoldanskem počitku in občutku, da jim nekaj manjka.

Slabša telesna zmogljivost in zmanjšana mišična moč. Tudi ob redni vadbi se mišična masa ne povečuje, telo pa se hitreje nalaga z maščobo. Spanje je pogosto slabše kljub utrujenosti.

Spremembe v razpoloženju in izguba motivacije. Pojavijo se razdražljivost, depresija, socialni umik in celo tesnoba. Te spremembe pogosto vplivajo tudi na partnerske odnose. Težave s koncentracijo in spominom. Pojavi se občutek meglenega razmišljanja, zmanjšana produktivnost in slabša delovna uspešnost.

Težave z erekcijo in izguba jutranjih erekcij

Medtem ko je erektilna disfunkcija lahko posledica več dejavnikov, je izguba rednih jutranjih erekcij pogosto znak nizkega testosterona.

Zmanjšan spolni nagon (libido). Moški sicer ne opustijo spolnosti povsem, a zanimanje zanjo občutno upade. Redkejši simptomi vključujejo suho kožo, bolečine v sklepih, potenje ponoči, izgubo telesnih dlak in celo parodontalne težave.

Kako se nizek testosteron diagnosticira?

Diagnoza se postavi na podlagi krvne preiskave. V Sloveniji lahko osnovni pregled opravi osebni zdravnik, ki vas po potrebi napoti k endokrinologu. Možno je tudi samoplačniško testiranje.

Zdravljenje: več kot le gel ali injekcija

Zdravljenje je odvisno od vzroka. Če je nizek testosteron posledica bolezni, se zdravi osnovna težava. Pri večini moških pa gre za kombinacijo staranja, genetike in življenjskega sloga, zato se uvede nadomestno zdravljenje s testosteronom (TRT).

TRT je na voljo v obliki gela, injekcij (1–2 x tedensko) ali dolgotrajnih injekcij (na 12 tednov). Obstajajo tudi alternativna zdravila, ki spodbudijo lastno proizvodnjo testosterona.

Zdravljenje mora biti individualno prilagojeno, spremljano z rednimi kontrolami in vedno v sodelovanju z zdravnikom.

Pomembnost odprtega pogovora

Čeprav se o menopavzi pri ženskah danes odkrito govori, je moški hormonalni upad še vedno tabu. Odprtost in informiranost sta ključni, ne le za zdravje posameznika, ampak tudi za kakovost odnosov, delovno učinkovitost in splošno počutje.

Če se prepoznate v opisanih simptomih, ne odlašajte. Posvet z zdravnikom in krvna preiskava sta prvi korak do boljšega počutja.