Nikoli ne pijte čaja ob teh živilih! Strokovnjaki opozarjajo na nevarne kombinacije

Pitje čaja je za mnoge del vsakdana, a strokovnjaki opozarjajo, da lahko ob nepravilnem kombiniranju s hrano povzroči resne zdravstvene težave.

Če čaj ali kavo pijemo ob obrokih, bogatih z železom, lahko to zmanjša absorpcijo hranil in poveča tveganje za anemijo.

Še posebej problematična je kombinacija čaja z jedmi, bogatimi z železom, na primer z rdečim mesom, govedino, pa tudi z zelenjavo, kot so špinača, brokoli in ohrovt.

Raziskave so pokazale, da polifenoli v čaju in kavi zavirajo absorpcijo železa, čeprav sicer ščitijo telo pred vnetji. Poleg polifenolov absorpcijo ovirajo tudi tanini in oksalati, ki so prisotni v čaju, vinu ter nekaterih drugih živilih.

Simptomi pomanjkanja železa se lahko kažejo kot huda utrujenost, pogoste okužbe ali izpadanje las. Strokovnjaki zato svetujejo, da se obrokom, ki so bogati z železom, čaj in kava izogibata, ter ju raje pijemo nekaj ur po jedi.

Poleg tega ni priporočljivo uživati večjih količin tekočine ob obrokih, saj to zmanjša občutek lakote in količino zaužite hrane, kar je lahko problematično za tiste, ki želijo pridobiti mišično maso.

Prav tako je priporočljivo, da jemo vsaj tri ure pred spanjem in se po obroku izogibamo ležanju, da zmanjšamo tveganje za refluks.

Kako pa je s pitjem čaja v Sloveniji?

Slovenci smo veliki ljubitelji čaja, še posebej v zimskih mesecih. Najpogosteje posegamo po zeliščnih čajih, kot so kamilica, lipa, meta in bezeg, medtem ko je črni čaj priljubljen kot alternativa kavi.

Po podatkih Statističnega urada Slovenije povprečen prebivalec letno spije približno 80–100 skodelic čaja. Najpogosteje čaj pijemo za sprostitev, ob prehladih ter kot nadomestek sladkih pijač.

Čaj je torej lahko koristen del zdravega življenjskega sloga, a le, če pazimo, kdaj in s čim ga kombiniramo. Če ga pijemo ob pravem času, lahko telesu prinese številne koristi, v nasprotnem primeru pa celo poveča tveganje za pomanjkanje hranil.