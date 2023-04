Nikoli ne bi uganili, katera je najbolj stresna služba na svetu

Danes komaj za katero službo lahko rečemo, da je brez stresa, a po več letih testiranj in raziskav so kitajski znanstveniki izpostavili eno.

Zdravniki, piloti, vozniki avtobusov, učitelji, vse to so poklici, za katere bi si lahko predstavljali, da so na vrhu lestvice najbolj stresnih poklicev na svetu.

Najbolj stresno delo na svetu pa je delo natakarja, vsaj tako trdi študija Southern Medical University v Guongzhou, na Kitajskem.

To razkritje nas sprva kar malce preseneti, saj gre za delo z manj odgovornosti, kot je na primer delo pilota. A če dobro pomislimo, se nam zdi rezultat študije prepričljiv. Natakarji so med delovnim časom nenehno psihično in fizično obremenjeni, faktor stresa je zelo visok.

V zameno doživijo malo hvaležnosti, in kot da to ne bi bilo dovolj, delo sploh ni fleksibilno. Nazadnje za razliko od zdravnikov natakarji niso nagrajeni z dobro plačo ali priznanji. Znanstveniki so tudi ugotovili, da so zato natakarji veliko bolj podvrženi uživanju cigaret, alkohola in drugih drog.