Nevarna poletna kombinacija: zakaj lubenica in melona ne sodita na isti krožnik

Poletje je čas za lahkotno prehrano, a tudi zdrave izbire.
Fotografija: Poleg razlik v mineralni sestavi je težava tudi v vrsti in hitrosti prebave sladkorjev ter vlaknin, ki jih vsebujeta. FOTO: Getty Images
Poleg razlik v mineralni sestavi je težava tudi v vrsti in hitrosti prebave sladkorjev ter vlaknin, ki jih vsebujeta. FOTO: Getty Images

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
07.08.2025 ob 11:30
miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
07.08.2025 ob 11:30

V poletni vročini se mnogi z veseljem osvežijo s sočno lubenico in sladko melono oziroma dinjo.

A čeprav se zdita kot idealen par za vroče dni, strokovnjaki za prehrano opozarjajo, da je njuna hkratna kombinacija lahko težava za prebavni sistem.

Kljub bogastvu vitaminov in mineralov lahko prevelike razlike v njuni sestavi povzročijo neprijetne prebavne motnje.

Zakaj kombinacija lubenice in melone ni priporočljiva?

Nutricionisti pojasnjujejo, da se dinja in lubenica po sestavi precej razlikujeta, kar vpliva na način, kako ju telo prebavlja:

  • Lubenica je bogata z magnezijem, kalijem, vitaminom A in vitaminom C.
  • Dinja pa vsebuje več natrija, žvepla, vitamina E in folne kisline.

Če zaužijemo obe vrsti sadja hkrati, se telo težje prilagodi različnim hranilnim sestavam, kar lahko upočasni prebavo in povzroči težave z absorpcijo hranil.

Fermentacija v črevesju povzroča napihnjenost in bolečine

Poleg razlik v mineralni sestavi je težava tudi v vrsti in hitrosti prebave sladkorjev ter vlaknin, ki jih vsebujeta. V kombinaciji lahko povzročita fermentacijo v črevesju, kar vodi do napihnjenosti, odvečnih plinov in krčev in bolečin v trebuhu.

Ta učinek je še posebej izrazit pri posameznikih z občutljivim prebavnim sistemom ali tistih, ki trpijo za sindromom razdražljivega črevesja (IBS). A nelagodje se lahko pojavi tudi pri sicer zdravih osebah, če lubenico in melono pogosto uživajo hkrati.

Kaj priporočajo strokovnjaki?

Da bi se izognili prebavnim težavam, stroka priporoča, da lubenice in dinje ne uživamo skupaj. Namesto tega je bolje, da med zaužitjem ene in druge sadne vrste mine vsaj ena ura. Tako se prebavni sistem lahko posveti eni vrsti hranil in se s tem razbremeni.

Poletje je čas za lahkotno prehrano, a tudi zdrave izbire. Tudi naravne in osvežilne sestavine, kot sta lubenica in melona, zahtevajo nekaj pozornosti. S pravilnim načinom uživanja lahko telesu prihranimo neprijetnosti in se v vročih dneh resnično sprostimo.

lubenica melona dinja zdrava prehrana prebavne težave

