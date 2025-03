Nepričakovan znak Parkinsonove bolezni: ta simptom na nosu se lahko pojavi leta pred diagnozo

Parkinsonova bolezen je stanje, ki prizadene možgane in povzroča simptome, najbolj opazno je tresenje telesa, vendar obstaja tudi manj znan znak, ki se lahko pojavi že več let prej.

Parkinsonova bolezen, neozdravljiva nevrološka motnja, prizadene približno 10 milijonov ljudi po vsem svetu. Po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je leta 2023 zaradi te bolezni zdravilo približno 10.900 ljudi. Med značilnimi simptomi so tresenje rok in dlani.

Vsak bolezen doživlja drugače, saj se njeno napredovanje in simptomi lahko zelo razlikujejo. Večina obolelih je starejših od 50 let, vendar se v manjšem številu primerov bolezen pojavi tudi prej.

Parkinsonova bolezen je kompleksna. Obstaja več kot 40 simptomov – od tresenja in togosti do tesnobe in težav s spanjem. Pri vsakem posamezniku se kaže drugače in ni dveh ljudi s popolnoma enakimi simptomi.

Mnogi bolniki poročajo, da so simptome opazili že več let pred uradno diagnozo, vendar jih takrat niso povezali z boleznijo.

Eden prvih znakov – izguba voha

Bolezen lahko povzroči tudi duševne simptome, kot so tesnoba, depresija in težave s spominom. Pri nekaterih ljudeh je eden prvih znakov Parkinsonove bolezni izguba voha, znana kot anosmija (delna ali popolna izguba vohalnega zaznavanja).

Parkinsonova bolezen je motnja gibanja, poimenovana po londonskem zdravniku Jamesu Parkinsonu, ki je leta 1817 prvi opisal njene simptome. Do motenj gibanja pride zaradi zmanjšanega izločanja dopamina – kemične snovi, ki ima ključno vlogo pri nadzoru gibov v delu možganov, imenovanem bazalni gangliji.

Čeprav je ta simptom pogosto »skrit«, ima pomemben vpliv na življenje posameznika. Izguba voha spremeni zaznavanje okusa hrane, kar lahko vodi do sprememb telesne teže. Poleg tega lahko vpliva na razpoloženje, medosebne odnose in splošno kakovost življenja.

Žal ta simptom ne odziva na zdravljenje Parkinsonove bolezni, zato je malo verjetno, da bi se izboljšal tudi z ustreznimi terapijami.

Glavni simptomi Parkinsonove bolezni

Ključni simptomi Parkinsonove bolezni:

Tresenje – običajno se najprej pojavi na roki ali dlani in je prisotno v mirovanju.

Upočasnjeni gibi – telesni gibi postanejo bistveno počasnejši, kar otežuje vsakodnevne naloge.

Togost ali mišična napetost – otežuje gibanje, omejuje obrazno mimiko in lahko povzroča boleče mišične krče (distonijo).

Parkinsonova bolezen ostaja resna nevrološka motnja, ki močno vpliva na življenje obolelih in njihovih bližnjih. Zgodnje prepoznavanje simptomov, vključno z izgubo voha, lahko pripomore k hitrejši diagnozi in boljši prilagoditvi na bolezen.