Ne prenašate vročine? Nasveti za vročinski val – te pijače in jedi vas bodo ohladile in hidrirale

Vročinski val traja že predolgo. Nič ne kaže, da ga bo kmalu konec. Kako preživeti?
Fotografija: Voda je najboljši zaveznik pri hidraciji. Vendar, filtrirana voda pogosto izgubi dragocene minerale. Foto: Jure Eržen
Voda je najboljši zaveznik pri hidraciji. Vendar, filtrirana voda pogosto izgubi dragocene minerale. Foto: Jure Eržen

miroslav-cvjeticanin
Miroslav Cvjetičanin
14.08.2025 ob 09:37
Slovenijo je zajel močan vročinski val, z dnevnim temperaturami tudi nad 35 °C. V takih razmerah je ključnega pomena, da telo ostane hidrirano in preskrbljeno z elektroliti.

Vročina namreč pospeši izgubo tekočine in mineralov, kar lahko vodi v izčrpanost, glavobole in dehidracijo.

Strokovnjaki opozarjajo, da v vročih poletnih dneh ni dovolj le piti vode, v prehrano je treba vključiti tudi živila, bogata z minerali, kot so magnezij, natrij, kalcij, kalij, fosfat, klorid in bikarbonat.

Ti minerali ohranjajo ravnovesje elektrolitov in podpirajo pravilno delovanje telesa.

Zakaj so elektroliti poleti ključni?

Voda je najboljši zaveznik pri hidraciji. Vendar, filtrirana voda pogosto izgubi dragocene minerale. Zato priporočajo dodajanje natrija, kalija in magnezija. Kot odlično alternativo svetujejo tudi pitje mineralne vode.

Najboljša hrana in pijača za vroče dni

Če želite izboljšati hidracijo poleti, vključite naslednja živila in napitke, ki so naravno bogati z minerali in vodo:

  • Kokosova voda – naravno bogata s kalijem, osvežilna in nežno sladkasta.
  • Sok aloje vere – manj pogost na jedilniku, a poln mineralov in vitamina C.
  • Temno listnata zelenjava – kot je zelena solata, vsebuje več kot 90 odstotkov vode ter vitamine B in vlaknine.
  • Navadna zelena, celer – kar 95 % vode, bogat z magnezijem, kalijem in fosforjem.
  • Kumare – približno 95 % vode, vsebujejo fosfor, kalij, magnezij ter vitamine B in C.
  • Citrusi – limone in limete so odličen vir naravnih elektrolitov in osvežilnega okusa.

Kako se ohladiti v vročinskem valu?

Pijte vodo ali mineralno vodo čez ves dan. Jejte manjše in lažje obroke, bogate z zelenjavo in sadjem.

Izogibajte se sladkim gaziranim pijačam in alkoholu, ki pospešujejo dehidracijo.

Med največjo vročino (12.–17. ure) se zadržujte v senci ali hladnih prostorih.

Hitri nasvet: limonina voda z lističi mete in nekaj mineralnih kapljic je odličen naravni izotonik, ki vas osveži in napolni z elektroliti.

