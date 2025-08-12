Ne delajte teh napak na kolesu! Kako pravilno jesti in piti med vožnjo

Kolesarstvo postaja ena najhitreje rastočih rekreativnih dejavnosti, vse več ljudi se odpravlja na krajše in daljše vožnje.

Pomembno vprašanje, ki se pojavlja, je, kako ustrezno oskrbeti telo s hrano in tekočino med vadbo, da ohrani optimalno zmogljivost in dobro počutje.

Chris Carmichael, vodja in glavni trener v Carmichael Training System (CTS), ki že več, kot dvajset let vodi programe za vadbo in vzdržljivost, ponuja strokovna priporočila glede prehrane in hidracije med različnimi vrstami kolesarskih voženj.

CTS je eden vodilnih svetovnih sistemov, ki je pomagal tisočem kolesarjev, ultratekačev in triatloncev dosegati njihove športne cilje.

Raznoliki pristopi k prehrani med vožnjo

Pristop k prehrani in hidraciji med kolesarjenjem je zelo individualen, saj vsak kolesar na svoj način podpira svojo vožnjo. Vendar pa obstajajo osnovna načela, ki služijo kot izhodišče za izbiro hrane in pijače, prilagojene dolžini in intenzivnosti vožnje.

Hidracija kot temelj prehranske strategije

Učinkovita prehrana med kolesarjenjem je mogoča le ob ustrezni hidraciji. Dehidracija upočasni praznjenje želodca in delovanje črevesja, zaradi česar energija počasneje prehaja v mišice, kar lahko povzroči slabost in zmanjšano zmogljivost. Zato je treba paziti na redno uživanje tekočin, še posebej v vročem vremenu in med intenzivnejšo vadbo.

Ogljikovi hidrati – gorivo za intenzivne napore

Kolesarjenje je šport s prekinitveno intenzivnostjo. Med obdobjem z nizko do zmerno intenzivnostjo telo pridobiva energijo predvsem iz maščob, medtem ko višji intenzivnostni napori zahtevajo dodaten vnos ogljikovih hidratov. Ti so ključni za zagotavljanje moči in vzdržljivosti, predvsem med intervalnimi treningi, dirkami in hitrimi skupinskimi vožnjami.

Standardna priporočila za športno prehrano svetujejo vnos od 30 do 60 gramov ogljikovih hidratov na uro vadbe. Povprečna absorpcijska sposobnost je približno 1 gram na minuto, vendar se ta lahko s treningom črevesja poveča do 90 gramov na uro. Med vožnjami, daljšimi od 90 minut, je priporočljivo zaužiti med 25 in 37 grami ogljikovih hidratov na uro, pri intenzivnejših vožnjah pa tudi do 60 gramov.

Preprečevanje prenajedanja in njegovih posledic

Prenajedanje med kolesarskimi vožnjami je pogosta napaka, ki lahko povzroči slabost in potrebo po zmanjšanju hitrosti ali celo prekinitev vožnje. Hrana, ki ostaja predolgo v črevesju, lahko povzroči nelagodje in oteži nadaljevanje treninga ali dirke.

Boljša strategija je, da se med vožnjo zaužijejo zmerne količine ogljikovih hidratov, saj manjši kalorični primanjkljaj telo lažje nadomesti in vzdržuje energijo brez občutka prepolnosti.

Ločeno načrtovanje vnosa kalorij in tekočine

Športne pijače z ogljikovimi hidrati so lahko učinkovite pri zagotavljanju energije in hidraciji, a je pomembno, da se vnos tekočine in kalorij prilagaja vremenskim razmeram in intenzivnosti vadbe. V vročem vremenu se poveča potreba po tekočini, absorpcijska zmogljivost za ogljikove hidrate pa ostaja enaka.

Zaradi tega je priporočljivo, da se načrt vnosa tekočine in hranil oblikuje ločeno, glede na potrebe in okoliščine posamezne vožnje.

Povzetek priporočil glede prehrane in hidracije na kolesu

Kolesarjenje različnih dolžin in intenzivnosti zahteva prilagojeno prehrano in hidracijo.

Hidracija je ključna za optimalno prebavo in energijski pretok.

Ogljikovi hidrati so pomembni za vzdrževanje moči, predvsem pri napornih intervalih.

Priporočeni vnos ogljikovih hidratov je med 25 in 60 grami na uro, glede na dolžino in intenzivnost.

Prenajedanje med vožnjo lahko povzroči slabost in upočasni vožnjo.

Vnos kalorij in tekočin je treba prilagoditi ločeno, z upoštevanjem vremenskih pogojev in napora.

Kolesarska prehrana ni ena sama formula, temveč individualna strategija, ki jo je treba prilagajati glede na razmere in telesne odzive. Z upoštevanjem osnovnih načel hidracije in prehrane je možno izboljšati vzdržljivost, zmogljivost in užitek med kolesarjenjem.