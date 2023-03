Ne boste verjeli, kaj tudi izboljša spolno funkcijo

Telesna dejavnost lahko izboljša vaš odnos s partnerjem na več načinov. Znanstveniki so dokazali, da človek daje veliko boljše rezultate pri treningu, če ima ob sebi prijatelja, oziroma ljubo osebo.

Poleg boljše vadbe so znanstveniki iz Oxforda prišli do zaključka, da je raven endorfinov pri vadbi v paru bistveno višja kot pri samostojni vadbi.

Seveda, če se odločite za družbo na teku, je za vas najboljša rešitev vaš partner. Tu je le nekaj prednosti, ki jih boste imeli s so-vadbo:

Osredotočite se na skupni cilj

Ko trenirate v dvoje, ste osredotočeni na skupen cilj. Pa naj bo to izraženo kratkoročno kot cilj tistega treninga ali malo večji cilj, ki si ga zastavite pred seboj, na primer polmaraton ali maraton. Dejstvo je, da bosta na poti do cilja hkrati napredoval tudi vajin odnos.

Ljubezen motivira

Vsak od nas je kdaj poskusil skupinski tek in bil del tekaške ekipe. Tisti, ki so tekli v družbi partnerja, pa pričajo, da je tek s partnerjem najboljša izkušnja. Najboljša motivacija prihaja od ljudi, ki so vam najbolj pri srcu, tu je tudi najmočnejša podpora, vsi predpogoji, da se motivirate, ko enkrat začnete s to prakso in ko bo najtežje, bo občutek vsakič fenomenalen.

Tek v paru poveča samozavest

Več moči, vzdržljivosti na eni strani in manj maščobe ter še marsikaj, kar vas je včasih motilo, na drugi strani, bo privedlo do tega, da boste lahko začutili, koliko ste samozavestni. Enako bo opazil tudi vaš partner. Če se bosta potrudila in skupaj delala na samozavesti, bosta izboljšala tudi kvaliteto vajinega odnosa.

Kakovostno preživet čas

Kolikokrat ste že slišali, da par ni imel kakovostnega časa? Tek in klepet v teku v naravi je točno tisti čas, ki ga želite preživeti s svojim partnerjem.

Poveča se libido

Tako je, to ste prebrali v vsaki reviji ali kjer koli drugje, ki omenja to temo. Vendar je treba opozoriti, da telesna dejavnost in napredek v moči, vzdržljivosti in mišičnem tonusu, telesni sestavi in ​​predvsem srčno-žilnih funkcijah izboljšajo tudi prekrvavitev perifernih organov. To tudi izboljša spolno funkcijo.