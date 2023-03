Ne bojmo se svojih šlaufkov okoli pasu

Vsak človek, ne glede na to kako vitek je, mora imeti v telesu določen odstotek telesne maščobe, saj so maščobe nujne za življenje.

Brez maščob se v telesu ne morejo resorbirati nekateri vitamini in minerali, ne nastajajo hormoni, maščobe pa imajo tudi pomembno reproduktivno funkcijo.

Energija je shranjena v maščobah, maščobe uravnavajo telesno temperaturo in so odgovorne za številne druge mehanizme v človeškem telesu. Sledečo razlago smo povzeli po Intersportovi reviji Tek.

Kakšen je odstotek telesne maščobe?

Odstotek telesne maščobe ali maščobe (angl. body fat percentage, BF ali FAT) je pokazatelj količine maščobnega tkiva človeka in je izražen v odstotkih. Ta odstotek je višji pri ženskah kot pri moških, predvsem zaradi potreb poroda, hormonskih in drugih funkcij.

Pri moških mora imeti 2-5 odstotkov maščobe, pri ženskah pa je ta odstotek 10-13. Maščobe so v telesu shranjene v podkožnem maščobnem tkivu, poleg tega pa imajo maščobne obloge tudi zaščitno funkcijo okoli notranjih organov. Minimalni odstotek maščobe, ki bi ga moralo imeti človeško telo, presega že omenjeni potrebni odstotek maščobe, glede na to, kakšni smo, pa obstaja več kategorij.

Zakaj je treba imeti višji odstotek maščobe, kot je potrebno?

Predvsem zato, ker se maščoba v primeru potrebe uporablja tudi kot energija, torej pogonsko gorivo. Elitni športniki imajo nižje maščobne rezerve kot manj aktivni tekači. Da bi bili bodybuilderji uspešnejši, si običajno prizadevajo imeti med tekmovanji minimalen odstotek telesne maščobe. Takrat so videti idealni, vendar so tako šibki, da to stanje ne more trajati dolgo. Odstotek maščobe se določi na več načinov in daje natančen odgovor o telesni pripravljenosti osebe. Odstotek telesne maščobe (BF) je edini telesni indikator, ki ne upošteva teže in višine, v popolnem nasprotju z drugim indikatorjem, indeksom telesne mase (ITM).

Kako se meri odstotek telesne maščobe?

Infrardeča svetloba – infrardeči svetlobni valovi »reagirajo« z maščobo v podkožju in jo absorbirajo.

Rentgensko skeniranje - zazna se natančna porazdelitev maščobe v telesu.

Matematično in z merjenjem: z izpodrivanjem vode ali zraka - gostota (ρ =m/V) in formula BF = (4,95/ρ − 4,50) × 100 Bioelektrični analizator - temelji na električnem uporu, ki nastane pri prehodu skozi maščobna tkiva.

Metoda kožnih gub - kjer del kože z maščobnim tkivom prepognemo in na več mestih izmerimo s posebnimi kleščami, nato pa z matematično formulo izračunamo BF.

Metoda višine in obsega telesa - meri se obseg prsi, pasu, bokov in vratu ter se primerja z višino.

Najpogostejši način merjenja BF v zadnjih letih je bioelektrični analizator. Gre za napravo v obliki krmilnika za videoigre, ki jo držimo pred seboj z obema rokama in se za vnesene podatke: višino, starost in težo, z meritvijo, ki traja približno 10 sekund, izpiše vaš BF. zaslon. Bioelektrični analizator je na voljo tudi v obliki tehtnice, tako da se lahko stehtate in hkrati merite odstotek telesne maščobe. Samoumevno je, da se ne tehtaš v copatih, ampak bos.