Ne bi si mislil, da bo boks iz mojega otroka naredil samozavestnega, discipliniranega in srečnejšega človeka

A prav ti isti starši bi morali morda dvakrat premisliti. Zakaj? Ker boks ni le udarjanje in borba, boks je šola življenja. Šport, ki uči poguma, discipline, vztrajnosti, spoštovanja do drugih in samega sebe.

V časih, ko naši otroci odraščajo v svetu, polnem zaslonov in instant rešitev, je gibanje postalo privilegij. Dejstvo je, da so otroci danes, sploh v mestih, motorično manj spretni kot njihovi starši in še precej slabše kot njihovi stari starši.

Če želimo, da otroci ne postanejo prestrašeni, razvajeni in mehkužni, jim moramo omogočiti, da se učijo skozi igro, gibanje, veselje, tudi ravsanje!

In prav ljubiteljski boks za najmlajše je lahko ena najboljših izbir, a seveda le, če ga vodijo izkušeni in pametni trenerji.

Boks ni več, kar je bil nekoč

Dolgo je veljal za surov, celo nevaren šport, a danes je podoba boksa popolnoma spremenjena. Zahvaljujoč svetovnim trendom in tudi domačim ikonam, kot je Dejan Zavec, je boks doživel preporod. Postal je dostopen rekreativcem vseh starosti, tudi otrokom in mladostnikom.

Boks je polnokontaktna borilna disciplina, ki v rekreativni obliki ponuja popolno vadbo telesa in duha. Otrokom omogoča razvoj koordinacije, stabilnosti, hitrosti, odzivnosti, moči in nadzora gibanja. Hkrati krepi občutek za igro, pripadnost skupini, disciplino, red, fair play in samozavest, vse vrline, ki jih otrok kasneje prenaša tudi v druge športe in predvsem v vsakdanje življenje.

Kdaj in kako začeti

Boksarske šole za otroke običajno sprejemajo otroke že od petega leta starosti naprej, v starostnih skupinah do osem let in od devet do trinajst let, kasneje pa mladostnike. Pristop je povsem prilagojen igri in učenju skozi zabavo. Pravi trenerji razumejo otrokovo psihologijo, imajo posluh za pedagogiko in znajo prilagoditi zahtevnost vaj glede na starost in motorične sposobnosti otrok.

Osnova boksa za otroke ni udarjanje, temveč igra. Že pri ogrevanju se otroci zabavajo z osnovno gimnastiko, prevali, kotaljenjem, skakanjem, stojo in drugimi vajami, ki izboljšujejo koordinacijo.

Šele nato pridejo na vrsto prve boksarske tehnike, ki se jih učijo preko »šado boksa« (shadow boxing), sproščenega gibanja v zraku, brez stika s soigralci. Ko obvladajo osnove, napredujejo k delu v parih, kjer eden pokaže gibe, drugi pa jih izvaja. Tako razvijajo ne le motorične, temveč tudi socialne spretnosti.

Ko boks postane prava zabava

Boksarski treningi za otroke vključujejo najrazličnejše rekvizite: kolebnice za izboljšanje prožnosti in koordinacije, fokuserje za natančnost udarcev, boksarske vreče za moč in tehniko ter hitre žoge in hruške, ki pomagajo pri specifičnih boksarskih veščinah. Vse to poteka pod nenehnim nadzorom trenerja, ki skrbi za pravilno izvedbo in varnost.

Posebno mesto imajo tudi sparingi, kontrolirane borbe, kjer se otroci učijo tehničnega udarjanja, discipline, nadzora nad močjo in čustvi. Prav tu je boks izjemno dragocen: otrok spoznava svoje meje, se uči obvladovanja jeze, preizkuša svoj pogum in samozavest, hkrati pa se navaja na spoštovanje do nasprotnika.

Varno okolje je ključno

Strah pred poškodbami je pogosto glavni zadržek staršev. Vendar so dobre boksarske šole danes zelo pazljive. Treningi potekajo v varnem okolju, udarci so nadzorovani, otroci uporabljajo zaščitno opremo, kot so večje rokavice in čelade. V ospredju ni agresija, temveč razvoj tehničnih veščin, gibanja, telesne moči in predvsem duha.

Boks: plemenita umetnost

Boks se upravičeno imenuje »plemenita umetnost« (noble art). Ima globino, ki se z vsakim treningom še poglablja. Otrok s pomočjo boksa ne pridobi le fizične moči, temveč se uči zbranosti, potrpežljivosti, vztrajnosti in spoštovanja.

Nauči se, kako se spopasti s strahom in kako ga preseči. To so dragocene lekcije, ki pomagajo izboljšati tudi odnose z vrstniki in družino. Boks ni le šport, je pot do boljše povezave s samim seboj in drugimi.

Boks je veliko več kot šport

Če ste med tistimi, ki si ne predstavljajo, da bi njihov otrok treniral boks, je zdaj morda čas, da si premislite. Boks za otroke ni le trening udarcev, je trening za življenje. Otroci skozi igro, disciplino in smeh razvijajo ključne telesne in psihološke vrline, ki jim pomagajo na vseh področjih.

Dejansko lahko rečemo, da je boks zmagovalna kombinacija za razvoj trdne osebnosti, ki zna sodelovati, se boriti in ob tem ostati sočutna do drugih. Lahko je osnova za druge športe, lahko ostane samostojen, a v vsakem primeru je vrhunska šola motorike in značaja. Če si še ne predstavljate, da bi vaš otrok treniral boks, preberite članek še enkrat.

Sašo Weixler, trener boksa, FCL – Klub borilnih veščin Ljubljana