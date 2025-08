Naravna alternativa za Ozempic? Strokovnjaki razkrivajo živilo, ki pomaga pri izgubi kilogramov

V svetu, kjer zdravila, kot je Ozempic, postajajo vse bolj priljubljena orodja za hujšanje, so pozornost zdravstvene industrije in spletnih vplivnežev pritegnile lupine indijskega trpotca (psyllium husk).

Gre za naravno vlaknino, ki po mnenju mnogih lahko zavira tek, uravnava prebavo in celo posnema učinke dragih zdravil za hujšanje.

Na družbenem omrežju TikTok je že več kot 12.500 videoposnetkov z oznako psyllium husk, v katerih influenserji hvalijo njegove učinke. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo: primerjava s farmacevtskimi pripravki, kot je Ozempic, je pogosto pretirana in lahko zavajajoča.

Kaj so lupine indijskega trpotca, psyllium husk?

Gre za zunanjo lupino semen rastline Plantago ovata, ki uspeva v sušnih, puščavskih območjih južne Azije. V ZDA je najpogosteje znan kot glavna sestavina prehranskih dopolnil in blagih odvajal, kot je Metamucil.

Psyllium je na voljo v obliki kapsul, prahu ali celih lupin, ki jih ob zaužitju z vodo tvori želatinasto maso. Prav ta lastnost je ključ do njegove učinkovitosti, pojasnjuje Lena Beal iz Ameriške akademije za prehrano in dietetiko.

Dokazane koristi psylliuma

Čeprav ne gre za čudežno sredstvo za hujšanje, ima psyllium številne znanstveno potrjene učinke:

Zavira apetit: zaradi visoke vsebnosti topnih vlaknin ustvarja občutek sitosti.

zaradi visoke vsebnosti topnih vlaknin ustvarja občutek sitosti. Uravnava prebavo: mehča blato in olajša odvajanje, hkrati pa pomaga tudi pri driski.

mehča blato in olajša odvajanje, hkrati pa pomaga tudi pri driski. Znižuje holesterol: veže se na žolčne kisline, ki so sestavljene iz holesterola, in jih pomaga izločiti iz telesa.

veže se na žolčne kisline, ki so sestavljene iz holesterola, in jih pomaga izločiti iz telesa. Stabilizira krvni sladkor: upočasni absorpcijo glukoze v kri, kar je koristno zlasti za diabetike.

Ena žlica lupin indijskega trpotca vsebuje približno 7 gramov vlaknin, kar je skoraj tretjina dnevno priporočene količine za odraslega človeka.

Je lahko psyllium nadomestek za Ozempic?

Ne, popolnoma, opozarjajo strokovnjaki. Medtem ko zdravila, kot je Ozempic, delujejo na hormonski ravni in zavirajo tek preko vpliva na inzulin in presnovo glukoze, psyllium deluje mehansko – z ustvarjanjem občutka polnosti in počasnejšim praznjenjem želodca.

Kljub temu pa je psyllium lahko koristen dodatek pri hujšanju, še posebej kot del uravnotežene prehrane z visoko vsebnostjo vlaknin.