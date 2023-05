Največja napaka, ki jo delamo vsi, ko smo prehlajeni

Pomlad je za rekreativce posebno čarobno obdobje. Turna smuka, pohodništvo, kolesarjenje, vabijo vsak dan. A kaj, ko zbolimo za hudim prehladom, ravno ko se temperature dvignejo nad 20 po Celziju!

Ob prvem znaku prehlada skoraj vsi stečemo v lekarno in prav to je po mnenju farmacevtov in zdravnikov največja napaka, ki jo lahko naredimo.

V večini primerov je več škode kot koristi. Ali začnete zdravljenje takoj ali šele, ko se simptomi poslabšajo, je popolnoma vseeno. Rezultati so enaki, prehlad preprosto mora miniti sam. Zdravila namreč ne pozdravijo prehlada, samo lajšajo simptome, ki jih imate.

Zdravila, ki jih jemljete ob prehladu, ne vplivajo na naravo samega virusa, zato bo ta napredoval ne glede na to, ali ste jih jemali ali ne. Olajšala bodo le simptome. Klasični prehlad v povprečju traja do deset dni.

Nevarna napaka številka dve

Druga najpogostejša napaka je uporaba starih antibiotikov iz domače zaloge. Ti prav tako ne morejo pomagati pri zdravljenju prehlada, poleg tega je uživanje antibiotikov, ki ste jih uporabljali pri preteklih zdravljenjih, lahko nevarno.

Večino prehladov povzročajo virusi, ne bakterije, zato antibiotiki v tem primeru niso primerno zdravilo. Zdravniki jih pri virusni okužbi močno odsvetujejo, ta bo minila sama od sebe. Na drugi strani svarijo pred premajhnim vnosom tekočine.

Hidracija in pravilna prehrana sta izjemno pomembni za zdravje, in še zlasti takrat, ko smo prehlajeni. Namreč, dehidracija bo le še dodatno obremenila telo, tako da bo moralo delati veliko več. Zato poskrbimo za dovolj tekočine. Pazite tudi na vnos hrane in ne izpuščajte obrokov, kljub temu da imate morda slabši tek. Zaradi slabega vnosa hrane se poslabšajo tudi bolezenski simptomi.